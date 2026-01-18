¿Héroe o víctima? El escándalo de Mickey Rourke por una millonaria colecta que él califica de “vergonzosa”

El presunto uso indebido del nombre de una auténtica estrella de Hollywood habría dejado al descubierto la caridad de miles de personas en distintas partes del mundo.

El actor Mickey Rourke, figura reconocida del cine estadounidense desde la década de los años 80, volvió a manifestar públicamente su molestia por una campaña de GoFundMe creada, según su versión, sin su consentimiento, y aseguró que aún estaría pendiente la devolución de una suma importante del dinero recaudado.

Quién es Mickey Rourke, una figura icónica del cine

Mickey Rourke es considerado uno de los actores más reconocidos y controvertidos de Hollywood. Alcanzó la fama internacional en la década de los años 80, con papeles protagónicos en películas como Nueve semanas y media, El corazón del ángel y La ley de la calle, en las que se consolidó como uno de los grandes galanes y actores intensos de su generación.

Tras un período alejado del cine, su carrera tuvo un resurgimiento notable con la película El luchador (2008), papel por el que obtuvo el Globo de Oro, el BAFTA y una nominación al Óscar como mejor actor.

Desde entonces, ha participado en grandes producciones como Iron Man 2, The Expendables y Sin City, reafirmando su estatus como una figura influyente de la industria cinematográfica.

Este contexto es el que habría generado impacto y sorpresa entre el público al conocerse la existencia de una campaña solidaria vinculada a su nombre.

Una campaña solidaria que habría generado controversia

La situación se habría originado a inicios de enero, cuando se lanzó una campaña de recaudación con el objetivo de evitar un supuesto desalojo del actor en Los Ángeles, luego de que este recibiera una notificación legal relacionada con 59.100 dólares (poco más de 28 millones de colones) en alquiler atrasado por la vivienda que ocupaba desde hacía más de una década.

Según la descripción del crowdfunding, el dinero tendría como fin cubrir gastos inmediatos de vivienda y evitar que el actor perdiera su hogar.

En pocas horas, la recaudación habría rozado los 100.000 dólares (48 millones de colones), impulsada por donaciones de seguidores y personas que reconocen su trayectoria artística.

No obstante, el episodio tomó otro rumbo cuando el propio Rourke publicó un video en Instagram, en el que se desligó, públicamente, de la iniciativa y aseguró que no habría autorizado el uso de su nombre para solicitar dinero.

Pedido de devoluciones y mensajes públicos

En distintos mensajes difundidos en redes sociales, el actor de El luchador habría calificado la campaña como “humillante” y “vergonzosa”.

Días después, insistió en que su abogada estaría gestionando las devoluciones y afirmó que todavía faltaría reembolsar más del 90% del dinero recaudado, cifra que superaría los 90.000 dólares (más de 40 millones de colones).

Además, habría animado a los donantes a solicitar directamente la devolución del dinero a través de la plataforma, al tiempo que advirtió sobre posibles repercusiones para la persona responsable de haber impulsado la campaña.

Versiones distintas desde su entorno

Mientras Rourke sostiene que desconocía la existencia del GoFundMe, su mánager desde hace nueve años, Kimberly Hines, ofreció una versión distinta en declaraciones a PEOPLE. Según indicó, ya se habría dado la autorización y la documentación necesaria para facilitar la devolución total del dinero.

Hines también habría señalado que, mientras se resuelve la situación, ella estaría cubriendo gastos del actor, como hotel, mudanza, almacenamiento de pertenencias y servicios básicos. En una entrevista con The Hollywood Reporter, aseguró que el intérprete atravesaría una situación económica delicada, viviendo “de cheque en cheque”.

Solidaridad global en medio de la polémica

Más allá del conflicto, el caso habría dejado en evidencia la solidaridad de miles de personas que realizaron donaciones con la intención de ayudar a una figura emblemática del cine.

Rourke, sin embargo, pidió que ese apoyo se canalice hacia oraciones para su amigo Eric Dane, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica.

Mientras continúan los supuestos reembolsos, el episodio sigue generando debate sobre el uso del nombre de figuras públicas y los límites de las campañas solidarias digitales.

