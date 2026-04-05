Hija de Angelina Jolie apareció en videoclip e impacta al mundo ¿Heredó la belleza de su madre?

Shiloh Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprendió al aparecer en un videoclip de K-pop, dejando ver su estilo y un notable parecido con su madre.

Aparición inesperada

Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt destacó por su estilo y presencia en pantalla. (EMMANUEL DUNAND)

La joven, de 19 años, había mantenido un perfil bajo en el mundo del espectáculo, pero su reciente participación en el video de la canción “What’s a Girl to Do”, de la artista surcoreana Dayoung, marcó un giro inesperado.

En el videoclip, Shiloh aparece con una imagen sobria y segura, luciendo camiseta de tirantes, aretes de aro y un piercing en el labio, mientras comparte escena con bailarines en una estética dinámica.

A diferencia de sus padres, Shiloh ha mostrado interés principalmente en la danza, disciplina en la que ha trabajado con coreógrafos reconocidos y donde, incluso, ha destacado por su dedicación.

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Anteriormente, participó en un evento de moda bajo el nombre artístico Shi Jolie, donde también aportó en la coreografía de una presentación.

Incluso, Angelina Jolie ha señalado que sus hijos no buscan la fama, y que Shiloh, en particular, no se siente atraída por la vida de celebridad.

Shiloh Jolie sorprendió al aparecer en videoclip de K-pop. (Captua video/Foto tomada de X r)

Un apellido con historia

Shiloh es la primera hija biológica de la expareja y forma parte de una familia de seis hermanos. Además, en 2024 se confirmó que decidió utilizar únicamente el apellido Jolie.

Su aparición en este videoclip podría marcar el inicio de una nueva etapa, ahora más visible ante el público, pero manteniendo su propio estilo y camino.