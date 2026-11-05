Hija de Lynda Díaz acaba de convertirse en mamá, ¿le gustaría tener otro bebé?

Linda Liz Díaz se convirtió en mamá por primera vez el pasado 2 de octubre. (Instagram/Instagram)

Linda Liz, hija de la expresentadora de televisión Lynda Díaz, tiene poco más de un mes de haberse convertido en mamá por primera vez y ya habló sobre la posibilidad de darle un hermanito a su pequeña.

La joven respondió a una pregunta de una seguidora en una dinámica de preguntas y respuestas, en la que le consultaron si más adelante le gustaría tener otro bebé para que su hija creciera con un hermano.

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Linda Liz no ocultó que la idea sí está entre sus planes, aunque reconoció que ahora que está viviendo la maternidad podría tomarse las cosas con más calma.

“Sí, nos encantaría, si Dios lo permite. Inicialmente pensaba buscar nuestro segundo bebé cuando la gordita cumpliera un año, pero, siendo honesta, ahora que estoy viviendo la maternidad, puede que esperemos un poquito más. Todo puede cambiar, pero sí está en nuestros planes”, comentó.

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La hija de Lynda Díaz habló sobre la posibilidad de agrandar su familia. (Instagram/Instagram)

Linda Liz se convirtió en mamá en octubre

Linda Liz está disfrutando de su nueva etapa como mamá junto a su esposo, Colby Watkins. (Linda Liz /Linda Liz)

La hija de la guapa expresentadora dio a luz a su primera hija el viernes 2 de octubre de 2026. La pequeña es fruto de su matrimonio con el estadounidense Colby Watkins.

El nacimiento ocurrió mediante una cesárea de emergencia, luego de que Liz presentara complicaciones médicas.

Ahora, mientras disfruta esta nueva etapa junto a su familia, también ha dejado claro que la posibilidad de tener otro hijo sigue presente, aunque todavía no hay una fecha definida para buscarlo.