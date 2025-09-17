Teleguía Farándula

Hija de Melissa Mora debutó en un campo que su mamá siempre soñó y no pudo cumplir

Melissa Mora habló con La Teja y nos contó lo orgullosa que se siente de su hija

Por Fabiola Montoya Salas
Melissa Mora sacó chispas con la respuesta que dio cuando le preguntaron cuándo se casará.
Melissa Mora contó lo orgullosa que estaba. (Instagram/Instagram)

Siguiendo los pasos de su madre, Camila Villalobos, hija de la reconocida figura pública Melissa Mora, hizo su debut en un ámbito muy especial: el de bastonera, un sueño que su mamá siempre tuvo para ella.

La orgullosa madre compartió en redes sociales un video en el que se ve a su hija participando en los desfiles del 15 de setiembre.

“El 15 de setiembre siempre ha sido una fecha muy especial para mí como costarricense, pero este año tomó un significado aún más profundo al ver a mi hija participar en el desfile como bastonera. Sentir su entusiasmo, disciplina y pasión en cada paso me llenó de un orgullo indescriptible”, comentó Melissa a La Teja.

Camila Villalobos, hija de Melissa Mora.Cortesía: Melissa Mora (melissa mora /Melissa Mora)

La artista nacional confesó que, en algún momento, le hubiera gustado participar en los desfiles, pero ahorita lo que la enorgullece es ver crecer a su hija que la inspira.

“Fue un momento que no solo celebró la independencia de nuestro país, sino también la fuerza y talento que ella misma está construyendo como persona”, añadió emocionada.

Melissa también compartió lo conmovida que se sintió al ver a Camila brillar frente a tantas personas.

“Porque detrás de ese instante hay esfuerzo, ensayos y una gran ilusión. Ella representa para mí un motivo de gratitud con Dios y con la vida, porque me permite acompañarla en cada etapa, apoyarla y aplaudirla en sus logros.

Melissa Mora nos contó que estaba muy orgullosa. Cortesía: Melissa Mora (melissa mora /Melissa Mora)
La hija de Melissa Mora estuvo en los desfiles de la Independencia. Cortesía: Melissa Mora (melissa mora /Melissa Mora)

“Estoy sumamente orgullosa de su presentación, de su entrega y de la mujer maravillosa que está formando. Fue un día que guardaré en mi corazón, no solo por lo que significa para Costa Rica, sino porque como madre fue un regalo ver a mi hija destacarse con tanta gracia, alegría y amor por nuestra patria”, concluyó.

melissa morahija de Melissa Mora¿Quién es la hija de Melissa Mora?camila villalobos
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

