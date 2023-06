Hijo de actor de Pasión de Gavilanes sorprende por su cambio de sexo

Mauro Urquijo ha estado alejado de su ahora hija, pero espera recuperar el tiempo perdido. (Tomada de Instagram)

Mauro Urquijo, actor de “Pasión de Gavilanes”, es tendencia en redes sociales por los detalles del proceso de cambio de sexo que vive su hijo.

Grergorio Urquijo ha dado mucho de qué hablar en diferentes medios de comunicación por compartir los cambios que ha vivido en su transformación a “Roz”.

“Genuinamente, me está gustando como me veo, cada día más y más, me siento muy respaldada y muy querida por ustedes. De verdad gracias otra vez”, escribió Roz en sus redes sociales.

El actor, que ha participado en novelas como “Doña Bella”, “La Mujer en el espejo” y muchas más, fue cuestionado por la prensa y aseguró que apoyará las decisiones de su ahora hija.

“Cómo se siente, cómo piensa, cómo ve la vida, en lo que pueda ayudarle yo, ahí estoy”, comentó el actor, que ha estado distanciado de su hija por más de seis años, a la que espera recuperar.

Parte de los tratamientos a los que sometió la joven, fue una terapia de reemplazo hormonal que asegura le funcionó muy bien.

El actor mencionó que está arrepentido de lo malo y que espera volver a la vida de Roz en esta nueva etapa.