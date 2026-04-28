Hijo de reconocido presentador graba viral acción contra carro de un infiel

El influencer Alex Tacher, hijo del reconocido presentador mexicano Alan Tacher del programa Hoy, grabó y subió a TikTok el momento en que dos mujeres pintaban el carro de un supuesto infiel, en una escena que se volvió viral en redes sociales.

Reacción inesperada

El influencer Alex Tacher captó una escena inesperada frente a una discoteca que rápidamente se volvió tendencia. (Captura/Captura)

En el video, Tacher muestra cómo dos mujeres escriben con aerosol sobre el vehículo palabras como “infiel”, “pendejo” e “idiota”, mientras una de ellas asegura que su pareja estaba dentro del local con otra persona.

“Es lo más raro que he visto en mi vida, solo en las películas”, comenta durante la grabación.

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El hecho llamó la atención de quienes estaban en la discoteca. Personas que hacían fila para ingresar, así como otras dentro del establecimiento, salieron a observar lo que ocurría alrededor del carro.

“Mi novio está con una… ahí adentro. Para que aprenda”, se escucha decir a una de las involucradas.

El influencer Alex Tacher captó una escena inesperada frente a una discoteca que rápidamente se volvió tendencia. (Captura/Captura)

Intervención policial

Al final del video se observa la llegada de la policía. Según se aprecia, las mujeres se retiraron antes de ser abordadas, mientras el hecho ya había quedado registrado.

El clip generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten sobre este tipo de acciones ante una infidelidad.