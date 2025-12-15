Hollywood de luto: mueren el director Rob Reiner y su esposa Michele, policía investiga un aparente y atroz homicidio

El director, productor y actor Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer Reiner, de 68, fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles, informó un portavoz de la familia a CNN. El caso es investigado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Investigación en curso y sin sospechosos

Investigan muertes de Rob Reiner y su esposa Michele tras hallazgo en su residencia. (Steve Mundinger)

Según el reporte de CNN, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una emergencia médica el domingo a las 3:38 p.m. en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de South Chadbourne Avenue, donde hallaron a un hombre y una mujer sin signos vitales. Posteriormente, detectives del LAPD asumieron la investigación.

El subjefe del LAPD, Alan Hamilton, aseguró en conferencia de prensa que no se buscan sospechosos en esta etapa y que la investigación se encuentra en una fase inicial. Confirmó además que no hay personas detenidas ni interrogadas como sospechosas, aunque sí se entrevistó a un familiar como parte del procedimiento habitual.

Una trayectoria influyente en Hollywood

Rob Reiner fue una figura clave del cine y la televisión estadounidense. Su carrera incluyó títulos emblemáticos como This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally y A Few Good Men. Como actor, alcanzó notoriedad en la serie All in the Family, donde interpretó a Mike Stivic, papel que le valió dos premios Emmy.

El legado de Michele Singer Reiner

Rob Reiner fue director de películas icónicas como The Princess Bride y When Harry Met Sally. (MONICA SCHIPPER/Getty Images via AFP)

Michele Singer Reiner fue productora, actriz y fotógrafa. Participó en varios proyectos junto a su esposo y fue nominada al Emmy por el documental Albert Brooks: Defending My Life. También estuvo involucrada en causas de activismo social y político.

La pareja se casó en 1989 y tuvo tres hijos. Diversas figuras públicas y políticas expresaron su pesar por la muerte de ambos, destacando su legado artístico y compromiso social.

