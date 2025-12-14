Muere la influencer Mary Magdalene tras caer de edificio en Tailandia

La muerte de Denise Ivonne Jarvis Góngora, conocida en redes sociales como Mary Magdalene, tiene en shock a miles de seguidores alrededor del mundo.

Mary Magdalene tenía 33 años. Foto:People en Español (Mary Magdalene/Mary Magdalene)

La influencer mexico-canadiense, famosa por su imagen extrema y su fuerte presencia digital, falleció a los 33 años tras caer desde un edificio en Tailandia, en un caso que sigue rodeado de dudas.

LEA MÁS: La influencer Karen Sofía Quiroz muere trágicamente a los 25 años

Según la Revista Fama el accidente ocurrió en el edificio Patong Tower, donde Mary se había registrado para pasar solo una noche. Según información confirmada por autoridades locales, su cuerpo fue encontrado en el área de estacionamiento del complejo, y se determinó que la caída se produjo desde el noveno piso, el mismo nivel donde se hospedaba.

LEA MÁS: Hallan cuerpo de la influencer Stefanie Pieper y el principal sospechoso sería alguien cercano

La policía trasladó el cuerpo al Hospital Vachira Phuket, donde se le realizó una autopsia para esclarecer las circunstancias del hecho. En un inicio, el caso fue reportado como el de una turista extranjera fallecida, pero horas después se confirmó que se trataba de la conocida creadora de contenido, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

LEA MÁS: Mujer muere de hipotermia tras ser declarada muerta por error y llevada a la morgue

Mary Magdalene se encontraba hospedada en un hotel. Foto:People en Español (Mary Magdalene/Mary Magdalene)

Magdalene había construido una identidad altamente polémica y visible en internet, marcada por cirugías estéticas, publicaciones provocadoras y una relación constante con la atención mediática. Por eso, su muerte no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación a nivel internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso ni han confirmado las circunstancias exactas que rodearon la caída. La investigación sigue en curso, mientras familiares, seguidores y la comunidad digital esperan respuestas claras.

La repentina muerte de Mary Magdalene vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la exposición constante en redes sociales y cómo, detrás de una imagen provocadora y extravagante, pueden existir realidades que pocas personas llegan a ver.