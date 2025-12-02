La influencer Karen Sofía Quiroz muere trágicamente a los 25 años

El mundo influencer recibió un golpe duro con la muerte de Karen Sofía Quiroz Ramírez, una joven creadora de contenido de 25 años conocida por sus videos y aventuras sobre motocicleta.

Karen Sofía Quiroz era conocida en redes como “Bikegirl” por su pasión por las motos. (Karen Sofía Quiro/Karen Sofía Quiroz)

La noticia fue confirmada por el medio brasileño Metropoles, que informó que la creadora de contenido falleció en Floridablanca, Colombia, mientras conducía su motocicleta, vehículo que solía mostrar con orgullo en sus redes y que era parte central de su contenido.

Karen, conocida como Bikegirl, se había convertido en una figura querida entre los amantes del motociclismo gracias a su estilo directo y su forma intrépida de mostrar la vida sobre dos ruedas. En Instagram acumulaba casi 35 mil seguidores, quienes este fin de semana quedaron impactados al enterarse de lo ocurrido.

La joven influencer compartía constantemente recorridos y consejos para motociclistas.People en Español (Karen Sofía Quiro/Karen Sofía Quiroz)

Según People en Español y algunos reportes iniciales señalan que la joven perdió el control de la moto y terminó involucrada en un accidente con vehículos de carga. Las autoridades todavía investigan lo sucedido para determinar las causas exactas.

Jahir Andrés, oficial de transporte citado por el Daily Mail, comentó que una posible hipótesis es que la motociclista viajaba entre dos camiones; sin embargo, aclaró que la información aún está en proceso de confirmación.

Uno de los detalles que más conmovió a sus seguidores fue una de sus últimas publicaciones, en la que escribió una frase que hoy muchos recuerdan con tristeza: “Espero no chocar porque estoy manejando sin mis gafas”.

Su comunidad la ha despedido con mensajes de cariño, agradeciendo la inspiración y la pasión que transmitió en cada una de sus publicaciones.