Ben Bader, el influencer que inspiraba con su energía positiva, muere inesperadamente a los 25 años

Ben Bader, influencer financiero de Miami, falleció el 23 de octubre a los 25 años. (Ben Bader/Ben Bader)

El influencer y creador de contenido Ben Bader, de 25 años, falleció de forma repentina el pasado 23 de octubre en Miami, según confirmó su novia Reem a través de una emotiva publicación en TikTok. El joven era conocido por su energía positiva, su autenticidad y sus consejos sobre finanzas personales.

El joven compartía contenido sobre finanzas, motivación y crecimiento personal en redes sociales. (Ben Bader/Ben Bader)

“Ben era la persona más amable, cariñosa y generosa que he conocido en toda mi vida”, escribió Reem en su mensaje de despedida, publicado el 26 de octubre. “Amaba genuinamente a cada persona que conocía y siempre era muy positivo”.

People en Español, detalló que Bader acumulaba más de 200.000 seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y X (antes Twitter), donde hablaba sobre motivación, ahorro e inversión. También impartía un curso de coaching financiero y enviaba un boletín semanal con recomendaciones para mejorar la salud financiera.

Su pareja aseguró que la causa de muerte aún es desconocida.

“Nadie realmente sabe y parece haber sido extremadamente repentino. No había señales de que esto sucediera; se suponía que íbamos a cenar esa noche. Hablé con él por FaceTime un par de horas antes de que falleciera: estaba feliz, sonreía y bromeaba como siempre”, contó.

El mismo 23 de octubre, día de su fallecimiento, Bader publicó su último video en TikTok e Instagram. En él, aparecía con su habitual sonrisa, compartiendo consejos sobre cómo mantener la calma ante los retos financieros.

Horas después, su novia confirmó la tragedia. En sus historias de Instagram, Reem relató el impacto que vivió:

“Seguí esperando que dijeran que estaba despierto. Seguí esperando que esto fuera una pesadilla. Mi peor miedo se hizo realidad. Recibí la peor llamada telefónica de mi vida”.

Apenas un mes antes, el 22 de setiembre, Ben había celebrado su cumpleaños número 25 con una cena en Miami junto a amigos. En redes, compartió un carrusel de fotos con un mensaje de gratitud por todo lo que había logrado.

Tras conocerse la noticia de su muerte, colegas y seguidores lo despidieron con mensajes llenos de cariño.

Ben Bader se había ganado el respeto y el cariño de miles de personas por su autenticidad y su pasión por enseñar. Su repentina partida deja un vacío en la comunidad digital que seguía cada una de sus publicaciones como una fuente de motivación y esperanza.