Muere Rafaela Del Bianchi, influencer brasileña y exnovia de futbolista del Manchester City

Rafaela Del Bianchi tenía 27 años.foto: People en Español. (people en español /Rafaela Del Bianchi,)

El mundo de las redes sociales está de luto por la repentina muerte de Rafaela Del Bianchi, una reconocida influencer brasileña y expareja de Kerolin Nicoli, delantera del Manchester City.

Según People en Español, la joven falleció a los 27 años tras sufrir un accidente automovilístico en la autopista Lix da Cunha, en São Paulo (Brasil).

De acuerdo con medios locales, Rafaela viajaba como copiloto junto a una amiga cuando ocurrió el impacto. Todo indica que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que provocó que saliera del vehículo, perdiendo la vida en el acto.

Rafaela Del Bianchi falleció cuando venía en un carro con una amiga. foto: People en Español. (people en español /Rafaela Del Bianchi,)

La conductora, quien sí tenía el cinturón abrochado, sobrevivió con heridas leves y fue atendida por los cuerpos de emergencia en el lugar. Según versiones, ambas amigas regresaban de una noche de diversión en una discoteca, sin imaginar el trágico desenlace que se avecinaba.

La noticia causó conmoción en Brasil y en el entorno deportivo, donde Kerolin Nicoli, su exnovia y jugadora del Manchester City, compartió un doloroso mensaje de despedida en redes sociales, acompañado de un video con recuerdos de ambas.

“Te amo y te amaré por siempre. Gracias por ser una luz cuando lo necesitaba, por tu fuerza y por inspirarme. Estoy orgullosa de la mujer y la madre que fuiste. Como siempre dijimos, te amaré por y para siempre. Ahora cuidaré de nuestra pequeña. Te amo hasta la eternidad”, escribió la futbolista.

La muerte de Rafaela ha generado miles de mensajes de tristeza y apoyo hacia su familia y su hija Julia, de 11 años.

En redes sociales, seguidores y amigos la describen como una mujer alegre, trabajadora y llena de vida, cuya partida deja un profundo vacío entre quienes la conocieron.