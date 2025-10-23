Cantante Paulina Tamayo muere a los 60 años: el legado eterno de “La Grande del Ecuador”

Paulina Tamayo, conocida como “La Grande del Ecuador”, falleció a los 60 años. (people en español/Paulina Tamayo)

La música latinoamericana está de luto. La reconocida cantante Paulina Tamayo, conocida como “La Grande del Ecuador”, falleció este martes 21 de octubre a los 60 años, según confirmaron sus familiares a través de las redes sociales oficiales de la artista.

“La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador”, se lee en el comunicado publicado por su equipo.

La artista fue despedida con una capilla ardiente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito. (people en español/Paulina Tamayo)

El anuncio causó una profunda conmoción en Ecuador y en toda América Latina, donde Tamayo fue una de las voces más queridas y respetadas durante más de cuatro décadas.

Su hijo, Willie Tamayo, también se despidió con un mensaje lleno de amor y orgullo:

“El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte”.

Cientos de seguidores se acercaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para darle el último adiós, en la capilla ardiente instalada en el teatro Nacional, donde entre flores, fotos y música, los fanáticos la despidieron con respeto y gratitud.

La causa de su muerte no ha sido confirmada oficialmente, varios medios locales apuntan a que la artista habría sufrido un paro cardíaco, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por su familia.

Según People en Español, Paulina Tamayo fue una figura fundamental de la música nacional ecuatoriana y una de las voces más poderosas del género popular. En su carrera interpretó temas como “Mi plegaria”, “Cabecilla” y “Collar de lágrimas”, canciones que marcaron generaciones enteras.

A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, fue reconocida con múltiples premios internacionales. En 2015 recibió el Galardón Estrella Latina en Madrid, otorgado por la prensa española, y en 2013 fue nombrada Artista Sold Out por los medios de Los Ángeles tras agotar entradas en todos sus conciertos.

Hoy, Ecuador la despide con lágrimas y orgullo, recordando a la mujer que llevó su voz y su bandera a los escenarios más importantes del continente.

“Tu voz se queda con nosotros, Paulina. Gracias por tanto”, escribieron sus seguidores en redes sociales.