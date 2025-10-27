Muere Joan Sebastián Alarcón, cantante de “La Voz” Colombia, tras denunciar negligencia médica en clínica de Barranquilla

Joan Sebastián Alarcón participó en La Voz Colombia en 2012 y conquistó al público con su talento. (Redes sociales/Redes sociales)

El mundo del entretenimiento colombiano está de luto. El cantante Joan Sebastián Alarcón, quien se dio a conocer en el programa La Voz Colombia en 2012, falleció días después de denunciar públicamente una presunta negligencia médica en la clínica Portoazul de Barranquilla, donde se encontraba hospitalizado por cáncer.

A través de sus redes sociales, el intérprete de 37 años dejó un mensaje que estremeció a sus seguidores. “¡Asesinos! Hago responsables a los médicos y personal administrativo de la clínica Portoazul de mi estado de salud, de mi muerte si así sucede en estos días”, escribió con evidente dolor e indignación.

Según People en Español, Alarcón padecía cáncer de células renales en estadio IV, una condición avanzada que, según denunció, no estaba siendo atendida con la urgencia que requería. El artista aseguraba que, a pesar de contar con un seguro médico de alto nivel, el personal del centro médico le negaba una atención adecuada.

“Nos están realizando el camino de la muerte en la institución”, señaló en otro fragmento de su publicación, donde relató la frustración que vivía por los retrasos en su tratamiento.

El cantante también reveló que, en su momento, los médicos confundieron su cáncer con cálculos renales, lo que habría empeorado su condición. “Malos tratos, mentiras y demoras absurdas, queda mejor y más fácil irse a morir uno a su propia casa”, escribió.

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de su fallecimiento, medios locales informaron que la noticia se dio a conocer apenas diez días después de su denuncia pública.

Joan Sebastián Alarcón fue recordado por su talento y carisma en La Voz Colombia, donde cautivó al público con su voz y humildad. Su caso ha generado indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios exigen una investigación por su muerte y por las condiciones de atención a pacientes con cáncer en el país.