Hospitalizan de emergencia a Stevie Young, guitarrista de AC/DC, en Buenos Aires

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue hospitalizado de emergencia en Buenos Aires durante la gira que realiza la banda por ese país, generando preocupación entre sus seguidores.

Fue hospitalizado por precaución

Stevie Young fue hospitalizado en Buenos Aires durante gira de AC/DC. (Armando Franca)

El músico, de 69 años, fue ingresado a un centro médico local donde se le realizaron diversos estudios como parte de una evaluación completa.

Según un portavoz de la banda citado por Reuters, la decisión se tomó por exceso de precaución, y se confirmó que el artista se encontraba estable y de buen ánimo.

Esperaba volver al escenario

Pese al susto, desde el entorno del grupo se indicó que Stevie Young tenía la intención de recuperarse para participar en los conciertos programados en Buenos Aires.

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AC/DC tenía previstas presentaciones los días 23, 27 y 31 de marzo en el estadio River Plate, como parte de su gira internacional.

La agrupación venía de presentarse en Santiago de Chile y se encontraba en Argentina como parte de una serie de conciertos esperados por miles de fanáticos en el estadio de River Plate.

Stevie Young forma parte de la banda desde 2014, cuando sustituyó a su tío Malcolm Young, uno de los fundadores del grupo.

Brian Johnson, Malcolm Young, Phil Rudd, Angus Young, and Cliff Williams performing on stage during a concert in Munich, southern Germany. The band says Young is not returning to the band after he announced he was taking a break from the group to focus on his health in April. A Wednesday statement from the bands label said: Unfortunately, due to the nature of Malcolm's condition, he will not be returning to the band. AC/DC will release the album Rock or Bust on Dec. 2. (AP Photo/Jan Pitman, File) (JAN PITMAN)

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