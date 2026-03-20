Hospitalizan de emergencia a Stevie Young, guitarrista de AC/DC, en Buenos Aires

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue hospitalizado de emergencia en Buenos Aires durante la gira que realiza la banda por ese país, generando preocupación entre sus seguidores.
Fue hospitalizado por precaución
El músico, de 69 años, fue ingresado a un centro médico local donde se le realizaron diversos estudios como parte de una evaluación completa.
Según un portavoz de la banda citado por Reuters, la decisión se tomó por exceso de precaución, y se confirmó que el artista se encontraba estable y de buen ánimo.
Esperaba volver al escenario
Pese al susto, desde el entorno del grupo se indicó que Stevie Young tenía la intención de recuperarse para participar en los conciertos programados en Buenos Aires.
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AC/DC tenía previstas presentaciones los días 23, 27 y 31 de marzo en el estadio River Plate, como parte de su gira internacional.
La agrupación venía de presentarse en Santiago de Chile y se encontraba en Argentina como parte de una serie de conciertos esperados por miles de fanáticos en el estadio de River Plate.
Stevie Young forma parte de la banda desde 2014, cuando sustituyó a su tío Malcolm Young, uno de los fundadores del grupo.
Nota realizada con ayuda de IA