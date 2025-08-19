Ibai Llanos enfrentó comida tica contra colombiana en Mundial de desayunos y así puede votar

Costa Rica se enfrenta a Colombia en inédito e inesperado campeonato mundial que creó Ibai Llanos (Instagram/Instagram)

El famoso streamer español Ibai Llanos está realizando un Mundial de Desayunos donde a Costa Rica le tocó contra la cuchara colombiana.

El creador de contenido se puso creativo y creó un concurso donde sus seguidores eligen el desayuno que más les gusta, pero va por eliminatoria, igual que el mundial de fútbol.

Ya arrancaron los octavos de final y al país le tocó enfrentarse contra Colombia.

“Duelo clave, vota por quién consideras que tiene el mejor desayuno y quién debería avanzar a los cuartos de final”, menciona al principio del video que publicó en Instagram.

Luego, explicó que el desayuno que representa al país cafetalero son las populares arepas.

“Por Colombia tenemos las arepas, no sé si son de Colombia o Venezuela, pero aquí son de Colombia y todo el mundo sabe que son”.

Para Costa Rica eligió el gallo pinto, aunque no dio muchos detalles más allá del arroz y los frijoles.

“En Costa Rica está el gallo pinto, que es arroz con frijoles negros, especies, natilla, plátano y huevo”, explicó.

Para votar hay que ir a la publicación y darle “me gusta” al comentario que él escribió donde dice Costa Rica y sale la bandera tricolor.

De momento, van ganando los colombianos con más de 69 mil votos, mientras que Costa Rica tiene más de 33 mil.

