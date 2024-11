Ibai Llanos, streamer español, sorprende al mundo con su gran cambio físico

Iba Llanos ha perdido muchos kilos en 75 días

Ibai Llanos, famoso streamer español, sorprendió al mundo al mostrar el gran y significativo cambio físico que ha tenido durante los últimos 75 días.

El socio de Gerard Piqué se dio a conocer a nivel internacional con muchos kilos de más que le han provocado más de un problema de salud, situación que lo motivó a cambiar.

Durante los últimos meses, a Llanos se le ha visto realizando exigentes rutinas de ejercicio, mismas que acompañan con una dieta estricta y es que ambas cosas y su esfuerzo le han dado buenos resultados.

A pesar de que él asegura que va por más, ya el cambio físico es muy notable y da de que hablar en redes sociales.

“Quiero contarles una cosa y es que yo no podía montarme en ninguna atracción de un parque, yo era el que acompañaba a la gente y la esperaba abajo con las mochilas y ponía de excusa que no me gustaba, que me da miedo y era todo mentira, la verdad era que no entraba, la realidad es que no cabía en ninguna porque no están hechas para gente como yo que tiene obesidad”, contó.

Este fin de semana eso cambió, porque ahora que ha perdido peso, sí puede disfrutar de estas situaciones que no vivía desde niño.

“Hoy me he llevado la grata sorpresa de que me he podido montar en todo, me he podido abrochar todos los cinturones, he podido disfrutar del día y me voy bastante feliz”, contó orgulloso y satisfecho con los frutos de su esfuerzo.