Ignacio Santos sorprende con cambio de look en boda de periodista de Telenoticias

El reconocido periodista Ignacio Santos llamó la atención este sábado al reaparecer con un cambio de look durante la boda de su excompañero Dudly Lynch, en una ceremonia íntima que reunió a figuras de Telenoticias.

Reaparición con nuevo estilo

Ignacio Santos sorprendió con barba en boda de periodista. (Captura /Captura)

Santos, quien este año anunció su retiro de la televisión, se dejó ver sonriente y relajado, pero lo que más destacó fue su imagen: una barba tupida con canas, un estilo poco habitual en el comunicador.

Las imágenes fueron compartidas por su pareja, Nancy Dobles, quien publicó en redes sociales fotografías del evento, donde aparece junto con Santos y la novia.

Desde su salida de la televisión, el exdirector de Telenoticias se ha mantenido alejado del ojo público. Al no contar con redes sociales, sus apariciones suelen darse únicamente a través de publicaciones de Dobles.

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Por eso, su presencia en esta actividad y su cambio de imagen no pasaron desapercibidos entre seguidores y colegas.

Boda reunió a figuras de Telenoticias

La ceremonia religiosa de Dudly Lynch se realizó en un ambiente íntimo, pero con la presencia de varios compañeros y amigos del periodista.

Incluso, el corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, Elías Alvarado, participó mediante un mensaje en video, ya que no pudo viajar a Costa Rica.

Ignacio Santos sorprendió con barba en boda de periodista. (Captura /Captura)

Un momento especial

La boda se convirtió en un espacio de reencuentro para colegas del medio, donde, además del enlace matrimonial, también destacó la inesperada reaparición de una de las figuras más queridas de la televisión nacional.