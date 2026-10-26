Teleguía Farándula

Inesperado beso lleno de pasión sorprendió a todos en Mira quién baila

Momento inesperado supera otras sorpresas de la sexta gala

Por Hillary Chinchilla Marín

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La sexta gala de Mira quién baila, de Teletica, estuvo llena de sorpresas, pero hubo una que nadie esperaba y que provocó los aplausos del público: un apasionado beso en plena pista de baile.

Los protagonistas fueron Alex Alvarado y Tatiana Sánchez, quienes sorprendieron con el intenso gesto durante su presentación.

Y no se trató de un simple beso rápido. La pareja se dio un beso que llamó la atención de los presentes y se convirtió en uno de los momentos más inesperados de la noche.

Un beso que nadie vio venir

Quinta gala de Mira quién baila, tercera temporada. Eliminación de Majo Ulate. Fotos: Teletica Formatos
Alex Alvarado y Tatiana Sánchez sorprendieron al público con un beso durante su última presentación en el programa de Teletica. Los aplausos no se hicieron esperar. (Teletica Formatos /Instagram)

La sorpresa fue todavía mayor porque Alex y Tatiana fueron precisamente la pareja que quedó eliminada de la competencia.

Ambos cerraron su participación en el programa con un baile intenso que incluyó el beso y despertó los aplausos del público.

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Aunque la sexta gala tuvo varios momentos llamativos, este gesto destacó por lo inesperado, especialmente porque los espectadores no anticipaban una escena así entre ellos.

El beso que muchos esperan de otra pareja

Antuan Fallas, participante de Mira quién baila
Antuan Fallas, participante de Mira quién baila (redes/Instagram)

Lo curioso es que, según comentarios en redes sociales, hay otra pareja de Mira quién baila a la que llevan días esperando que se besen.

Se trata de Antuan Fallas y Alahanna Morales, quienes han despertado esa expectativa entre parte del público.

Sin embargo, fueron Alex y Tatiana quienes terminaron sorprendiendo primero con un beso que dejó una imagen memorable de su despedida de la pista.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.