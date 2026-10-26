Inesperado beso lleno de pasión sorprendió a todos en Mira quién baila

La sexta gala de Mira quién baila, de Teletica, estuvo llena de sorpresas, pero hubo una que nadie esperaba y que provocó los aplausos del público: un apasionado beso en plena pista de baile.

Los protagonistas fueron Alex Alvarado y Tatiana Sánchez, quienes sorprendieron con el intenso gesto durante su presentación.

Y no se trató de un simple beso rápido. La pareja se dio un beso que llamó la atención de los presentes y se convirtió en uno de los momentos más inesperados de la noche.

Un beso que nadie vio venir

Alex Alvarado y Tatiana Sánchez sorprendieron al público con un beso durante su última presentación en el programa de Teletica. Los aplausos no se hicieron esperar. (Teletica Formatos /Instagram)

La sorpresa fue todavía mayor porque Alex y Tatiana fueron precisamente la pareja que quedó eliminada de la competencia.

Ambos cerraron su participación en el programa con un baile intenso que incluyó el beso y despertó los aplausos del público.

LEA MÁS: JP Olivato responde sin tapujos a quienes dicen que le regalaron el Premio Wow por llorón

Aunque la sexta gala tuvo varios momentos llamativos, este gesto destacó por lo inesperado, especialmente porque los espectadores no anticipaban una escena así entre ellos.

El beso que muchos esperan de otra pareja

Antuan Fallas, participante de Mira quién baila (redes/Instagram)

Lo curioso es que, según comentarios en redes sociales, hay otra pareja de Mira quién baila a la que llevan días esperando que se besen.

Se trata de Antuan Fallas y Alahanna Morales, quienes han despertado esa expectativa entre parte del público.

Sin embargo, fueron Alex y Tatiana quienes terminaron sorprendiendo primero con un beso que dejó una imagen memorable de su despedida de la pista.