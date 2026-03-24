Integrante de “De Boca en Boca” confirmó que está embarazada “Gracias a Dios ya cumplí 12 semanas”

Minerva Rojas, periodista y presentadora de Teletica. (redes/Instagram)

La periodista Minerva Rojas confirmó que está embarazada durante la emisión del programa De Boca en Boca de este martes, sorprendiendo a sus compañeros y televidentes.

Una noticia que ya generaba sospechas

Durante el espacio televisivo, se comentó que en diferentes notas recientes se le había visto comiendo más de lo habitual y con antojos, lo que despertó la curiosidad entre sus compañeros.

Lejos de ser coincidencia, esas señales tenían una razón clara: la comunicadora está esperando un bebé.

Confesión en vivo

Fue en plena transmisión donde Rojas no solo confirmó la noticia, sino que también compartió cómo ha vivido estas primeras semanas de embarazo.

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“Tengo que confesar que el día del pase en Naranjo me sentía malita. Esa comedera más que por antojo, es que me da mucha hambre, como a cada ratito y me di cuenta hace como un mes y medio o dos. Ya cumplí 12 semanas gracias a Dios y ahí vamos”, expresó.

El anuncio convirtió el momento en uno de los más comentados del programa, generando reacciones positivas entre sus compañeros y seguidores.

Poco después llegó al set su pareja, Bryan Cordero, quien comentó que de momento, lo que más ha tenido son antojos.

Tras la presentación en cámaras de Cordero, María Fernanda León, presentadora del programa, muy emocionada felicitó a su comapañera.

“Yo estoy muy emocionada por vos, de verdad”, mencionó con lágrimas en los ojos.

Después de la emoción Mauricio Hoffmann le dijo que le iban a sacar tres antojos que tuviera y ella decidió que quería comer cajeta de coco, toronja rellena y arroz con leche por lo que junto con el papá del bebé, Hoffmann y su compañero Rodolfo Rodríguez, se fueron a buscar los tres dulces.

Minerva Rojas anunció su embarazo en De Boca en Boca.