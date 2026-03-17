(Video) Montserrat Del Castillo mostró lo elegante y buena que estuvo la boda de su hermana

Montserrat Del Castillo, presentadora de Teletica, fue la organizadora de la boda de su hermana Pilar Del Castillo. (redes/Instagram)

La presentadora de televisión Montserrat Del Castillo vivió un fin de semana muy especial, pues este sábado se casó su única hermana, Pilar, en una boda que ella misma ayudó a organizar.

La figura del programa De boca en boca compartió en sus redes sociales un video que resume algunos de los momentos más bonitos, elegantes y festivos de la celebración.

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Así estuvo la boda de la hermana de Montserrat Del Castillo

Pilar y su ahora esposo, Andrés, eligieron un restaurante ubicado en Santa Ana para realizar la ceremonia y la recepción, en un ambiente íntimo y lleno de alegría junto con familiares y amigos.

En las imágenes se puede ver que no solo los recién casados disfrutaron de un día inolvidable, sino también los invitados, quienes fueron parte de una celebración muy animada.

Pilar Del Castillo, hermana de la presentadora de De boca en boca, estaba más que feliz en su boda. (redes/Instagram)

La ceremonia se realizó en horas de la tarde y, después del “sí, acepto”, los asistentes compartieron una comida a la orilla de una piscina. Más tarde llegó el momento del pachangón, cuando una discomóvil puso a todos a bailar.

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Por lo visto, además de presentadora, Del Castillo también salió buena organizadora de bodas, pues el evento resultó todo un éxito.

Montserrat Del Castillo fue la organizadora de la boda de su hermana.