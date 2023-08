Ítalo Marenco cometió un grave error del que tuvo que ser salvado por una desconocida

Ítalo Marenco llegó a bretear en scooter. Instagram.

El presentador de Giros Ítalo Marenco está encantando con su nuevo medio de transporte, pero un descuido lo hizo pasar un mal rato.

Marenco tiene días enfiebrado con un scooter eléctrico, de hecho en sus redes sociales cuenta muy contento que viaja de su casa a Repretel por que así se ahorra mucho tiempo.

Este jueves el comunicador compartió muy feliz su trayecto a La Uruca, pero cuando llegó a su trabajo descubrió que se le había olvidado cargarlo y que le iba a tocar devolverse caminando a su casa.

Una señora le salvó la tanda a Ítalo Marenco

LEA MÁS: Ítalo Marenco:“Hay una persona que está haciendo cosas muy delicadas con mi nombre”

“Bueno, al parecer si me voy a devolver caminando, igual no estoy tan lejos, estoy en Zapote, vivo en Curri, que son solo 10 kilómetros caminando, no es nada”, contó sarcástico en Instagram.

Por suerte, el presentador no tuvo que caminar mucho, porque pocos minutos después de subir esa historia, se encontró con una buena persona, una señora que le hizo ride.

“Vean, siempre hay ángeles en el camino, ya me hicieron ride a la casa, ahí va el bichillo atrás, siempre hay ángeles en el camino”, mencionó emocionado de salvarse de la caminada.