Jair Cruz mostró cómo está Venezuela un día después de la captura de Nicolás Maduro

El locutor costarricense Jair Cruz compartió un nuevo reporte desde Venezuela un día después de la captura de Nicolás Maduro, y aseguró que el ambiente en las calles es de relativa calma, con actividades cotidianas en marcha y una disminución de la tensión vivida en las horas posteriores al anuncio.

Calles activas y sensación de tranquilidad

Jair Cruz mostró el ambiente en las calles de Venezuela un día después de la captura de Maduro. (Cortesía/Cortesía)

A través de videos publicados en redes sociales, Jair Cruz, acompañado por su novia, mostró cómo transcurre el día en distintas zonas del país, donde se observa movimiento normal de personas, restaurantes abiertos y centros comerciales funcionando.

LEA MÁS: (Videos) Jair Cruz nos muestra cómo está Venezuela tras captura de Maduro: “Cancelamos todos los paseos”

“Hello, ¿cómo están? Contarles que hoy el día transcurre bastante tranquilo, con normalidad. Vimos a la gente domingueando normal, los restaurantes están abiertos, los centros comerciales también”, comentaron mientras caminaban por la zona.

El comunicador explicó que la tensión que se percibía el día anterior ha ido disminuyendo con el paso de las horas, aunque reconoció que todavía existe expectativa entre la población.

“Toda la tensión que hubo ayer ya bajó un poquito; igual se nota siempre expectativa; mañana es lunes y ya veremos”, señalaron.

Fronteras y aeropuertos continúan operando

Cruz confirmó que aeropuertos y fronteras permanecen abiertos. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

En su mensaje, Cruz agregó un dato que calificó como tranquilizador, especialmente para quienes se encuentran fuera del país o planean desplazarse. Según indicó, las fronteras y los aeropuertos permanecen abiertos, lo que ha generado alivio entre residentes y visitantes.

El locutor señaló que esta situación les brinda tranquilidad durante su estadía, al confirmar que las vías de ingreso y salida del país continúan operando con normalidad, pese al contexto político que atraviesa Venezuela.

LEA MÁS: Jair Cruz está en Venezuela con su novia: “Lo más importante es mantenernos tranquilos”

Las imágenes compartidas muestran un ambiente de cautela, pero sin señales de caos ni interrupciones generalizadas en la vida cotidiana. El testimonio del presentador ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la importancia de contar con información directa desde el lugar.

Jair Cruz mostró cómo está Venezuela un día después de la captura de Nicolás Maduro

Nota realizada con ayuda de IA