Jeff On contó en redes lo que una seguidora hizo por él y quedó en shock

Jeff On recurrió a sus redes sociales para compartir una historia que todavía no logra creer y que lo dejó, literalmente, con la boca abierta. Una seguidora lo sorprendió de tal manera que él mismo confesó que jamás pensó que algo así le pudiera pasar.

Jeff On contó lo que le sucedió en redes. (Cortesía)

El cantante y bailarín venezolano relató que días atrás una señora le escribió y le dijo que para ella él era “como un Chayanne”, porque canta, baila y conecta con la gente. Sin embargo, Jeff On aseguró que no se hizo muchas ilusiones.

LEA MÁS: Édgar Silva cuenta por qué lloró con lo que Jeff On reveló al cierre de Mira quién baila

“Yo le dije que no me ilusionara, porque a Chayanne le hacen cobijas, almohadas, paños de todo y hasta fiestas temáticas, y que a mí no”, contó entre risas en sus redes sociales.

Jeff On fue sorprendido con tremendo detalle. Captura (jeff On /jeff On)

La verdadera sorpresa llegó después, cuando otra seguidora le escribió para pedirle un saludo especial para su hermana, quien estaba celebrando cumpleaños. Jeff On accedió sin pensarlo, pero lo que no esperaba era la confesión que venía detrás.

La seguidora le contó que la fiesta no era de un personaje famoso, ni de una figura infantil, sino una fiesta temática de Jeff On. Al escuchar eso, el artista no ocultó su asombro.

“Un cumpleaños de Jeff On… no lo creo. Me quedé loco, pero sorprendido para bien. Qué bonito que tengan ese gesto y que me tomen en cuenta para esos detalles”, expresó emocionado.

Para el artista, convertirse en tema de una fiesta fue algo que jamás pasó por su cabeza. “Eso ya es otro nivel”, aseguró, tomándoselo con humor.

“Olvídese de Barney, Pikachu, Spiderman o Pocoyó. Ahora las fiestas son de Jeff On. Gracias por tanto cariño”, concluyó, dejando claro que el apoyo del público es algo que valora profundamente.