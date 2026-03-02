Jim Carrey reaparece en París y su cambio físico desata todo tipo de reacciones

El nombre de Jim Carrey volvió a encender las redes sociales, pero no por una nueva película, sino por su apariencia.

Jim Carrey fue homenajeado en los Premios César con un galardón honorífico por su trayectoria. (Thomas SAMSON / AFP/Thomas SAMSON / AFP)

El actor, recordado por cintas como La máscara, Ace Ventura y El show de Truman, apareció en París durante la edición 51 de los Premios César, donde recibió un César de honor por su trayectoria.

Su presencia en el histórico Teatro Olympia, el 26 de febrero de 2026, era motivo de celebración. Sin embargo, lo que terminó robándose las miradas fue su imagen.

Así luce ahora

Si usted vio las fotos recientes, notó de inmediato el cambio. Carrey apareció con el cabello largo hasta los hombros y un rostro visiblemente distinto al que muchos tenían en mente de sus últimas apariciones públicas.

En cuestión de horas, las redes se llenaron de comentarios. Algunos usuarios aseguraban que no lo reconocieron a primera vista e incluso hubo quienes pensaron que se trataba de otra persona. Otros señalaron que su mirada y sus facciones lucían diferentes.

El rostro de Jim Carrey lució muy diferente, algunos señalan que está inflamado o que se sometió a alguna cirugía. (ALAIN JOCARD / AFP/ALAIN JOCARD / AFP)

También hubo mensajes más positivos, en los que destacaban que simplemente se trata del paso del tiempo y de un artista que ahora luce más relajado y en paz.

Según el medio EL Espectador el actor había mantenido un perfil bajo desde que en 2022 manifestó su intención de alejarse de Hollywood para enfocarse en su vida personal y en su faceta como pintor.

Una carrera más allá de la comedia

Aunque muchos lo identifican por su energía desbordada en comedias también demostró su peso dramático en películas como El show de Truman y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

Por esos trabajos obtuvo reconocimiento de la crítica y premios como el Globo de Oro, consolidándose como un actor versátil.

En años recientes regresó brevemente al cine interpretando al villano Dr. Robotnik en la saga de Sonic the Hedgehog, personaje que conectó con nuevas generaciones.

Más allá de los comentarios sobre su físico, la realidad es que Jim Carrey, hoy con 64 años, sigue siendo una de las figuras más influyentes del cine de las últimas décadas. Y esta vez, su reaparición dejó claro que, aunque cambie su imagen, su legado permanece.