Jonathan Echevarría, famoso luchador, falleció a los 39 años tras su última pelea

Jonathan Echevarría tenía 39 años. People en Español (Jonathan Echevarría,/Jonathan Echevarría)

Jonathan Echevarría, mejor conocido en el ring como “Jaka”, falleció a los 39 años llenando de luto al mundo de la lucha libre tras su repentina muerte.

Según People en Español, el luchador destacó en la franquicia EVOLVE, cuando estaba afiliada a la liga WWE.

Esta revista dio a conocer que el joven falleció de un infarto el domingo pasado, después de haber realizado su última pelea el 31 de agosto.

“Han sido los momentos más difíciles en los últimos días tratando de procesar esto”, exclamó su compañero de luchas Chris Dickinson. “Para aquellos a quienes no les he mandado mensaje o llamado de vuelta” lo siento. Simplemente, he estado intentando lidiar con esto. Desafortunadamente, Jonathan, mi compañero por casi 30 años, ha sufrido un ataque al corazón. Es absolutamente trágico".

Annette Rivera, hermana de “Jaka”, había compartido en GoFundMe, días antes de su partida, un mensaje en el que solicitaba apoyo económico para sufragar los gastos de una cirugía practicada al luchador.

“Mi hermano Jonathan “Jaka-Tyson-Tio” Echevarría está actualmente en la unidad de cuidados intensivos después de sufrir un infarto y permanece grave. Nuestra familia está agarrada a su fe y rezando para que sane completamente”, exclamó.

“Jonathan es el tipo de persona que trae risas y energía a donde quiera que vaya”, aseguró Rivera. Es divertido, muy querido y un latoso, pero lo es todo para nosotros. Verlo en este estado es increíblemente difícil", reveló.

La noticia de su muerte tiene muy triste al mundo del deporte y los mensajes en su memoria no se hicieron esperar.

‘Estoy destrozado", exclamó en un mensaje con fondo negro el luchador puertorriqueño Mike Santana ante la terrible noticia.

“Mi hermano de otra (mamá). Mi corazón duele por él y por toda su familia. Si alguna vez cruzaste tu camino con el de Jonathan, sabes que él era un alma especial que siempre hacía hasta lo imposible por hacer sonreír a la gente. Su presencia siempre llenaba el sitio y realmente no hay nadie como él”, agregó.