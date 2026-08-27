Julián Valverde emocionó a muchos con inesperado video que le saca las lágrimas a cualquiera

Julián Valverde reside en Estados Unidos y con frecuencia suele compartir videos de sus experiencias siendo latino en este país. (Instagram/Instagram)

El creador de contenido costarricense Julián Valverde conmovió a sus seguidores al compartir una sorpresa muy especial: después de cinco años sin ver a su hermana, finalmente podrán reencontrarse.

“Tengo cinco años de no ver a mi hermana, el otro mes cumple años así que...”, dice emocionado Valverde al inicio del video, antes de mostrar el momento en el que ella recibe la noticia de que visitará Disney.

La reacción no tardó en llegar. “Ay mae, estoy temblando vea”, expresa su hermana mientras intenta asimilar la sorpresa. En la pantalla también aparece Valverde reaccionando al momento y visiblemente emocionado, casi hasta las lágrimas.

El momento tiene un significado particular para quienes conocen la historia del creador de contenido. Valverde es originario de Desamparados y hace años se trasladó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

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Después de trabajar en distintas actividades, encontró en los videos para Internet el camino que buscaba y consiguió ganar popularidad en redes como TikTok, donde comparte comedia, fútbol, situaciones cotidianas y experiencias relacionadas con vivir en Estados Unidos lejos de Costa Rica.

Aunque mantiene un perfil reservado sobre sus seres queridos, en diferentes momentos su contenido ha reflejado lo difícil que ha resultado permanecer lejos de su país y de su familia.

Julián Valverde se mostró emocionado al revelar que volverá a ver a su hermana después de cinco años. (Captura/Captura)

Seguidores de Julián Valverde también terminaron emocionados

El video provocó numerosos comentarios de seguidores que aseguraron haberse emocionado con la noticia y que ahora esperan ver el momento del reencuentro entre Julián Valverde y su hermana.

“Hicimos famosa a la persona correcta”, escribió una persona. “Qué llorada”, comentó otra, mientras alguien más resumió el efecto del video con la frase: “Habilidades de Julián: hacernos llorar”.

“Los hermanos son como curas para el dolor” y “Feliz de que la puedas ver” fueron otros de los mensajes que recibió.