Karina Ramos hizo un explosivo comentario tras ver alarmante dato sobre algunos niños de Costa Rica

Karina Ramos explotó en enojo por triste dato sobre la niñez costarricense

Karina Ramos compartió un explosivo mensaje en redes sociales tras ver un alarmante dato sobre el uso de vapeador entre los niños.

La modelo vio un dato que decía que en Costa Rica ya hay niños de diez años usando vapeador y por ello compartió un gran descargo en su cuenta de Instagram.

“No hay palabras, de verdad. Entiendo que ya haya gente que tenga el vicio de meterse humo con químicos a los pulmones, pero de verdad, alguien tiene que enseñarle a los niños y adolescentes que nadie se ve más interesante, ni cool, adoptando vicios para encajar”, escribió.

La Miss Costa Rica 2014, agregó que lo peor para ella, es que en redes sociales, influencers y adultos han normalizado subir contenido relacionado con drogas y demás.

“El problema más grave de las redes sociales es que ha normalizado mostrar humo en cualquier video, hablar de drogas libremente en cualquier canción, bailar con las nalgas en primerísimo, primer plano y cantar cosas vulgares como algo cotidiano ¿Y qué pasa con esto?, que gente que ni entiende lo que dicen esas letras, ni dimensionan lo que están haciendo en los bailes, lo replican”.

Ella asegura que actualmente muchos jóvenes piensan que para ser exitosos, solo tienen que verse bien en redes y tener muchos seguidores solo porque sí.

“Verse cool en redes sociales no te sirve nada, sino construís bases sólidas para lo que sea que quieras hacer. Verse hermosa, piel lisa y cuerpo perfecto no sirve de nada si en persona no te ves y no te sentís así”, concluyó.