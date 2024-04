Davis Núñez anda en un crucero y se llevó el susto de su vida

Davis Núñez es uno de los humorista de Repretel.

Davis Núñez, humorista de Repretel, confesó que casi se pierde en el mar tras bajarse del crucero en el que anda.

El joven tiene días de andar disfrutando de unas vacaciones por varias islas del Caribe y también ha pasado por países como Francia y Holanda.

Según contó, estaba en un lugar muy bonito (no dijo en qué país) y el mar parecía una piscina, por lo que decidió salir a andar en una paddle surf o tabla grande para surfear.

“Muy bonito, todo excelente, el mar parecía una piscina, no había olas, no había nada, pero cometí un error grande. Resulta que me puse a remar hasta el fondo y no me di cuenta lo lejos que me estaba yendo, entonces básicamente cuando volví a ver para atrás estaba extremadamente lejos de todo el mundo y de la playa”, relató.

Davis mostró la tabla en la que salió a andar por el mar y que lo terminó perdiendo.

Davis contó que lo que más lo asustó es que por más que remaba para intentar regresar al barco, el mar más bien lo jalaba más hacia adentro, alejándose todavía más.

“Me empecé a preocupar feo porque remaba hacia afuera y nada, por más que lo intentaba era imposible salir de ahí, el viento me llevaba, paraba un segundo de remar y el viendo me llevaba hacia adentro”, explicó.

Davis Núñez contó a odisea que vivió en el mar

Para su suerte y luego de bajar popularmente todos los santos del cielo, al rato aparecieron unos muchachos en un jet ski (moto acuática) y luego de hacerle señas fueron a su auxilio.

“Tampoco ha sido lo más peligroso del mundo, a ver ¿cuánta gente muere en el mar en el año? (risas), pero sí me asusté, estuvo feo, ¡vieras que feo sentí!”, dijo.

Davis ha disfrutado tanto el viaje en crucero que un día de estos se animó a cantar en karaoke frente a todos, una canción de Luis Miguel, y a pesar de que la mayoría de turistas no entienden el español, terminó aplaudido.