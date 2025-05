Karol G habló muy feo de su relación con Anuel en documental de Netflix

Costa Rica vibró musicalmente con los conciertos de varios artistas internacionales este 2024. (Archivo/Archivo)

El miércoles 30 de abril se llevó a cabo el estreno de ‘Mañana fue muy bonito’, el documental de Karol G. El evento fue realizado en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y contó con la presencia de la cantante, figuras públicas, amigos y hasta seguidores de la paisa.

Durante esta exclusiva premier, ‘la bichota’ pudo compartir un rato agradable con los asistentes y también dar unas palabras de agradecimiento antes del lanzamiento de la cinta.

‘Mañana fue muy bonito’ es una producción de Netflix sobre la vida de la cantante. El documental muestra cómo fueron los inicios de Karol G en Medellín hasta su gran éxito a nivel mundial.

Además, sigue a la paisa a lo largo de su gira de estadios ‘Mañana será bonito’. Según se ve en el adelanto publicado por la plataforma de ‘streaming’, “es una carta de amor a todos los fans que han coreado sus canciones, llenado estadios y apoyado su camino”.

La artista colombiana lució un vestido negro durante el estreno.

El documental estará disponible en Netflix a partir del 8 de mayo, pero los asistentes al evento pudieron ver escenas exclusivas con anticipación. Una de estas se ha hecho viral, ya que muestra cómo se sentía Karol G tras su ruptura con Anuel AA.

"En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza".

LEA MÁS: Eduardo Aguirre estuvo junto a Karol G y otros artistas, y nos soltó todos los detalles de su increíble experiencia

“Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno“, agregó.

Luego, la intérprete de ‘Mientras me curo del cora’ reveló cómo hizo para sanar. De acuerdo con sus declaraciones, el dolor le sirvió para componer muchos temas musicales.

“Lo único que dejó fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que, a veces, no saben cómo expresar lo que sienten”, dijo.

Los miles de fans ticos que tiene la colombiana están esperando el estreno del documental, ya que forman parte de la gira. La Bichota dio dos conciertazos en el Estadio Nacional a full de capacidad con más de 40 mil personas, y hasta eligió al país para grabar el videoclip de la versión lenta y en vivo de “Contigo”, pieza que pegó con todo el año pasado.

La relación de Karol G y Anuel AA

Karol G y Anuel

Karol G y Anuel AA se conocieron en 2018 tras colaborar en la canción ‘Culpables’. Un año más tarde confirmaron que eran pareja, y en abril de 2019, durante los premios Billboard de la Música Latina, Karol G lució un anillo de diamantes, anunciando así su compromiso con el cantante puertorriqueño.

La relación terminó en 2021, aunque en ese momento no se revelaron muchos detalles. Anuel aseguró que fue una separación amistosa, pero la paisa indicó en su documental que sufrió bastante tras la ruptura.

En la actualidad, la cantante mantiene un noviazgo con el cantante colombiano Feid. Se han convertido en la pareja favorita de muchos, pues en ningún momento han dudado en demostrar, públicamente, el amor que sienten.

En sus canciones y redes sociales Karol ha dejado claro que ahora tiene la relación que siempre soñó y que está más enamorada que nunca con un novio que es “mejor” que su ex, pues así lo dice en el coro de su pieza “Mi ex tenía razón”, en el que asegura que le llegó uno mejor con que él salió ganando y por goleada.

Anuel por su parte tuvo algunos vínculos muy polémicos tras decirle adiós a la cafetalera, le dio la bienvenida a tres de sus cuatro hijos y, aunque le costó superar que Karol estaba rehaciendo su vida con Ferxxo, tras tirarles por redes sociales, con canciones y hasta en premios con camisetas, parece que, al menos públicamente, ya dejó ir la que una vez fue su gran amor.

El documental completo de Karol G saldrá a la luz pública el 8 de mayo y se podrá disfrutar en el catálogo de Netflix, la gigante de las aplicaciones de televisión por streaming.

LEA MÁS: ¡Se cansaron! Karol G y Feid le respondieron a Anuel AA

