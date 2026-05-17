KFC realizará feria de empleo en Heredia y no piden experiencia

Le contamos todo sobre la feria de empleo. (Captu/captura)

Si usted está buscando trabajo, preste mucha atención porque KFC anunció una feria de empleo por la próxima apertura de su restaurante en San Rafael de Heredia y una de las ventajas es que no es indispensable contar con experiencia previa.

La actividad se realizará el próximo viernes 22 de mayo de 2026, de 11 a. m. a 3 p. m., en el salón parroquial de la iglesia Iglesia San Rafael Arcángel.

La empresa informó que las personas interesadas deben tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados. Además, se solicita contar con primaria completa.

Aunque el carnet de manipulación de alimentos es deseable, no es un requisito obligatorio para participar en el proceso de contratación.

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Los interesados deberán presentarse con hoja de vida, copia de la cédula, hoja de delincuencia, títulos originales y copia, además de tres cartas de recomendación.

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La feria se realizará debido a la apertura de un nuevo restaurante de KFC en San Rafael de Heredia, por lo que la empresa busca reforzar su equipo de trabajo.

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