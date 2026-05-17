KFC realizará feria de empleo en Heredia y no piden experiencia

Si usted está buscando trabajo, preste mucha atención porque KFC anunció una feria de empleo por la próxima apertura de su restaurante en San Rafael de Heredia y una de las ventajas es que no es indispensable contar con experiencia previa.
La actividad se realizará el próximo viernes 22 de mayo de 2026, de 11 a. m. a 3 p. m., en el salón parroquial de la iglesia Iglesia San Rafael Arcángel.
La empresa informó que las personas interesadas deben tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados. Además, se solicita contar con primaria completa.
Aunque el carnet de manipulación de alimentos es deseable, no es un requisito obligatorio para participar en el proceso de contratación.
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Los interesados deberán presentarse con hoja de vida, copia de la cédula, hoja de delincuencia, títulos originales y copia, además de tres cartas de recomendación.
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La feria se realizará debido a la apertura de un nuevo restaurante de KFC en San Rafael de Heredia, por lo que la empresa busca reforzar su equipo de trabajo.
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Consejos para ir a una empleo:
- Llegue bien preparado: Antes de asistir a una entrevista o feria de empleo, revise que lleve todos sus documentos completos, como currículum, copia de cédula y títulos. Eso puede hacer que usted destaque desde el inicio.
- Cuide su presentación personal: No se trata de ir exageradamente elegante, pero sí de verse ordenado, limpio y con buena actitud. La primera impresión sigue siendo muy importante.
- Hable con seguridad: Aunque esté nervioso, trate de responder con confianza y sinceridad. Muchas empresas valoran más las ganas de aprender y la actitud positiva que la experiencia.
- Investigue sobre la empresa: Antes de ir a una entrevista, busque información básica sobre el lugar donde quiere trabajar. Eso demuestra interés y preparación.
- Sea puntual y amable: Llegar tarde o tener una mala actitud puede jugarle en contra. Saludar con educación y mostrarse dispuesto puede abrirle muchas puertas.