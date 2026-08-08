Kim Loaiza cuenta cómo sigue tras su enfermedad y revela el plan que tuvo que cancelar

Kim Loaiza ya se siente mejor, pero una celebración tendrá que esperar. (redes/Instagram)

La influencer Kim Loaiza tenía preparada una salida muy especial para celebrar su cumpleaños número 35, pero finalmente tuvo que tomar una decisión que no le hizo mucha gracia.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza aclaró si tiene “sugar daddy” tras revelar todos los padecimientos que le diagnosticaron

La influencer contó en sus redes sociales que se encuentra mucho mejor de salud, pero todavía no está completamente recuperada, por lo que prefirió no asistir al concierto de Blessd, aunque ya tenía hasta la ropa que usaría para la ocasión.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza aclaró si tiene “sugar daddy” tras revelar todos los padecimientos que le diagnosticaron

“Hola, estoy feliz porque ya me siento mejor, ya no tengo tos, ya estoy sin moquillo, lo único que me queda es un poco la parte respiratoria, pero vamos bien. Hoy (sábado) estoy en mi último día de antibiótico y me siento mejor”, contó.

Kim explicó que el concierto era parte de los planes que tenía para celebrar sus 35 años, que cumplió el pasado 4 de agosto, pero consideró que salir y exponerse podía ser una mala decisión después de lo mal que se sintió durante los últimos días.

“Estoy triste porque yo iba para el concierto de Blessd, hasta compré ropa en Medellín, pero sería demasiado irresponsable de mi parte irme a ventear después de todo lo que pasé. Al final decidí no ir”, explicó.

La influencer reconoció que tenía muchas ganas de disfrutar la actividad, pero no quiso arriesgarse a sufrir una recaída por apresurarse.

“Disfruten a los que van por mí. Es que la pasé tan mal, ¿se imaginan una recaída por estar jugando de carajilla solo porque pensar que no le va a pasar nada? Ya uno no está en edades para eso”, comentó.

Kimberly Loaiza contó que sus planes cambiaron. (redes/Instagram)

Lo que tenía

La decisión de quedarse en casa llega después de una semana complicada para la influencer, quien reveló que tuvo que someterse a varios exámenes debido a los problemas respiratorios que estaba presentando.

La semana pasada contó que tras ser valorada por un médico y realizarse placas, recibió varios diagnósticos relacionados con su sistema respiratorio.

“El doctor me hizo un diagnóstico y tengo bronquitis, una neumonía atípica, hiperinsuflación pulmonar, hiperreactividad bronquial y crépitos en el pulmón derecho”, detalló.

Ahora, Kim asegura que se siente mucho mejor y que ya está terminando el tratamiento, pero prefirió dejar la celebración para otro momento y cuidar su recuperación.