¿Kimberly Loaiza está embarazada? Ella misma lo aclaró

Kimberly Loaiza tuve que aclarar rumor de embarazo

Kimberly Loaiza tuvo que salir a aclarar una duda que les generó a todos sus seguidores durante su soñado viaje de trabajo.

La excombatiente contó este jueves que se iba por unos días del país debido a un trabajo que le salió y quería dejar con la duda a sus seguidores, pero compartir un video con las reacciones de amigos y familiares, a la noticia no ayudó mucho.

Aunque lo quería mantener en misterio, después le contó a La Teja que se fue un par de semanas a China y aprovechó una escala en Estados Unidos para responderles algunas dudas a sus seguidores.

“Qué carreras y hambre. Ahí he visto lo que me han puesto, se ve que mucha gente sabe que mi sueño es conocer Italia, pero también me han puesto, ¿que si estoy embarazada?, que tengo cara y ojitos de embarazada”, contó en su historia.

Ante la duda, Loaiza quiso aclarar que no estaba embarazada, que solo estaba cansada y sin maquillaje.

“Es que ando sin maquillaje, no he dormido, estoy cansada, ahora uno tiene cara de embarazada, pero no”, dijo mientras esperaba otro vuelo.