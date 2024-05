Kimberly Loaiza vive uno de los momentos más emotivos de su vida y lo compartió entre lágrimas

Kimberly Loaiza disfruta de Europa muy bien acompañada (Instagram)

Kimberly Loaiza emocionó a más de uno al compartir emotivo momento que vivió en su soñado viaje por Europa.

El pasado viernes, la modelo se fue a dar el viaje de sus sueños por el viejo continente junto con su mamá y su hermana menor y en redes sociales mostró que le ha dejado momentos que se quedarán con ella toda la vida.

Aunque ella tampoco conocía Europa, aseguró que toda la experiencia es el doble de emocionante porque sabe que está ayudando a su mamá y su hermana a vivir algo que siempre quisieron y eso quedó demostrado en un emotivo video que subió a Instagram.

“Lloren conmigo con la siguiente historia. Un nudo en la garganta fue poco con lo que sentí”, adelantó.

Ella se refería a un video donde su hermana lloraba muy emocionada por conocer Disneyland de París.

“No les puedo explicar lo que siente mi corazón, los que me conocen saben que mi familia para mí son todo y poder cumplir mi sueño de manera honrada y de ayuda de Dios, no puedo explicar con palabras lo que me hace sentir”, escribió sobre el clip de su hermana llorando.

A Kim todavía le quedan unos días por Europa y un paso por el país que más quiere conocer, Italia. Le gusta tanto que su boda soñada sería en alguna ciudad italiana. Ya veremos si algún galán logra hacerle el sueño realidad.