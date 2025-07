Kristell Ruiz Freeman abrió su corazón y habló de la decepción de no ganar Miss Universe Costa Rica

Kristell Ruiz Freeman. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Kristell Ruiz Freeman se refirió a lo que pasó en la final del Miss Universe Costa Rica, en la que, a pesar de que era de las favoritas a llevarse la corona, quedó como segunda finalista.

En redes sociales, muchas personas se quejaron de que la morena no se llevara el primer lugar del certamen y ella aseguró que tiene el corazón muy triste.

Ruiz estaba con la fe de que este era su año y por fin se coronaría, pero para los jueces la mejor fue Mahyla Roth.

“Hoy quiero hablarles desde el corazón, con la misma sinceridad con la que siempre he promovido algo en lo que creo profundamente: hablar para sanar. Amanecí con el corazón triste. Volví a ese lugar al que tantas veces me ha tocado regresar: el ‘¿y ahora qué?’. Creí con todas mis fuerzas que esta vez sería diferente, que lo lograría, que celebraría ese gran sueño… así que sí, duele. Duele mucho”, mencionó en un extenso comunicado de redes sociales.

A pesar de la decepción de ver su sueño caer una vez más, asegura que se refugia en que esta fue la voluntad de Dios.

“Pero en medio del dolor, mi fe y mi amor por Dios no me dejan caer. Esta fue su voluntad, y aunque ahora el panorama se vea nublado, elijo abrazarla y confiar, porque sé que sus planes son mejores y perfectos, incluso, cuando no los entiendo”.

Para concluir, le agradeció a la gente que la tenía como favorita y que, de una u otra manera, la apoyó en el proceso.

“Gracias, de corazón, a cada persona que me acompañó, me sostuvo, me alentó y creyó en mí. Ustedes fueron parte de un proceso que marcó mi vida y que recordaré siempre con amor. Este capítulo cierra, pero mi camino y mi propósito siguen con más fuerza que nunca. Los quiero muchísimo”, finalizó.

