Rafa Pérez, novio de Mahyla Roth, nos contó los esfuerzos que ella hizo para ganar el Miss Universe

El presentador Rafael Pérez y su novia Mahyla Roth, la Miss Universe Costa Rica 2025. (cortesíia /Cortesía)

Rafael Pérez, novio de Mahyla Roth es, quizás, el mejor testigo de que la joven limonense luchó y trabajó muy duro por ganarse la corona Miss Universe Costa Rica 2025.

Ellos tienen tres años de ser novios y dos de vivir juntos en Barva, de Heredia, y por ende, el presentador de Giros la vió trasnochar y madrugar muchas veces para lograr alcanzar su sueño de niña.

Rafa habló con La Teja y nos contó, no solo lo orgulloso que está de se novia sino también nos reveló qué fue lo primero que ella hizo al llegar a la casa después de terminado el concurso.

Final del Miss Universe Costa Rica 2025

- ¿Cómo vivió la final del concurso?

Vieras que superbién, me acompañó mi mamá, mi hermana, mi abuela y una amiga de la familia de hace muchísimos años de la vida. Y estaba realmente como emocionado y mandándole toda la buena energía. Creo que Mahyla se ha venido preparando desde hace demasiado tiempo y ella ha querido, en la medida de lo posible, poder desarrollarse de la mejor manera, entonces, lo que le pasó a uno por la mente es que, así como yo sé que Mayla madrugó, trasnochó, construyó ella misma su vestido, yo decía: ‘¡Dios mío! es un sueño de vida, es algo que ella ha venido trabajando desde que es una bebé’.

Yo tenía tantas ganas en mi corazón de que a ella se le cumpliera su sueño, porque ha trabajado su vida entera justamente para que ese sueño se haga realidad. Y bueno, pues yo la he intentado apoyar en todo lo que esté a mi alcance.

LEA MÁS: Mahyla Roth, miss Universo Costa Rica 2025: “Siento que estoy soñando”

- ¿Cuando nombran que es la ganadora qué pasaba por su mente?

Yo nunca vi a nadie trabajar tanto por un sueño, hasta que estuve con Mahyla y observé cómo ella iba construyendo el suyo, así, piedrita por piedrita. Sí, fueron, o sea, de verdad, fueron meses de madrugadas, lágrimas, oraciones y sonrisas. A ver, yo la vi dormir poco y levantarse de madrugada para poder terminar su traje, hacer todo. Era una carrera contra el tiempo.

Dios sabe, de verdad, cuando traté de apoyarla en todo lo que estuvo a mi alcance. Y bueno, pues él también es testigo de cómo ella dejó todas sus manos, como hija fiel que es de Dios.

Es como particular porque cuando me enteré que la corona se llamaba Cahuita, yo decía: ‘¡hay santísima! qué coincidencia’. Es el lugar que la vio crecer y que ella ama sobre todas las cosas. Yo sentí como eso que la gente dice, una epifanía, pero positiva. Esa revelación que a ver, que no viene como del azar sino como de lo divino. Yo decía, Diosito, ¿será que sí es una señal?, yo solo le pedí a Dios que fuera una señal positiva, porque Mahyla no solo nació en Cahuita, su labor social lleva todo el trabajo hecho ahí, que se llama Working Together Costa Rica, para ayudar a los niños de Talamanca, específicamente de Comadre de Cahuita. Y este año la corona se llamaba igual y yo decía, es Dios hablándonos de alguna manera.

Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025, recibió este hermoso arreglo de rosas por parte de su novio al llegar a su casa. (cortesíia /Cortesía)

- Usted ha sido el testigo más fiel de todo su esfuerzo...

Yo la vi esforzarse como nunca, recorrer kilómetros para lograr la foto perfecta. O sea, nosotros, el día del traje de fantasía, me levanté con ella a las 4 de la mañana, fuimos a la playa, tomamos las fotos y nos devolvimos a la casa porque solo teníamos el domingo y yo tenía que ir a Giros al otro día y ella a todas las obligaciones a las que jamás quería llegar tarde. Y la vi esforzarse montones, o sea, ella tuvo que ir a Nicaragua a recoger el vestido. Una tía mía le hizo las medidas y la mandamos a donde el diseñador y ella tenía que ir a Nicaragua a recoger el vestido, se fue en avión, pero no había avión de regreso y tenía que estar con la organización el lunes, entonces se devolvió en bus, 14 horas, llegó aquí retarde, se acostó y al otro día fue como si nada.

Ella fue y hizo todo lo que estaba a su alcance. Mi trabajo como novio es apoyarla y ayudarla en todo lo que yo pueda, porque ese es el sueño de ella y ella se ha esforzado y ha trabajado durísimo para lograrlo.

- ¿Qué le dijo cuando ya puedo hablar con ella después de la coronación?

La felicité, le di un abrazo, le dije: ‘viste que Dios es justo y maravilloso. Dios sabe el esfuerzo que vos hiciste y el trabajo gigantesco que has intentado desarrollar. Te felicito’. O sea, fue lo que le dije, ‘mi amor, hiciste historia, no solo por el título, sino por la mujer que sos. Te amo y estoy profundamente orgulloso de vos y de tu fe inquebrantable y voy a seguir a tu lado apoyándote en todo lo que yo pueda’, porque ahora viene el viaje a Tailandia (Miss Universo) y es una gran responsabilidad.

LEA MÁS: Natalia González, candidata del Miss Universe Costa Rica, reaparece tras desmayo en pleno escenario

- ¿Cómo siente que le va a ir en el Miss Universo?

Yo estoy seguro de que lo logra. O sea, estoy 100 por ciento seguro de eso. De verdad, estoy seguro que lo va a que lo va a lograr y que ella se ha preparado sistemáticamente, que habla inglés perfecto, que habla suizo-alemán, que habla español y, sobre todo, proyectar su esencia.

Vieras cómo me dolió que la gente le pusiera: ‘Uy, es que es una prepotente’, porque ella dijo que se ha preparado para traer un buen top y por qué no la corona universal al país. Eso no es prepotencia, eso es que uno en la vida tiene que creer, no tiene que ser creído, pero tiene que creérsela, porque si uno no se la cree, quién lo va a hacer por uno.

Mahyla no es una muchachita creída, ni prepotente en lo más mínimo, ella simplemente está proyectando su sueño porque ella no es creída, pero tiene que creérsela, porque si no, no va a tener la fuerza que se necesita para proyectar en un concurso de talla internacional.

Rafael Pérez y su novia Mahyla Roth, la Miss Universe Costa Rica 2025

- ¿Pudieron celebrar anoche?

Yo contraté una cimarrona y llegamos aquí (a Barva, de Heredia) a las 12 de la noche con cimarrona. Le hicimos una máscara de la cara de ella, entonces, cuando llegamos aquí, sacamos la máscara y bueno, estábamos en la casa, pues sus papás que vinieron de Cahuita, su hermano y mi familia, mi mamá, mis tías, mis primos, mis abuelos, pero sí, vinimos aquí a celebrar.

Estuvo muy bonito y ya después, honestamente, se comió una hamburguesa bien merecida, porque tiene meses de no comerse nada así y yo le dije: ‘¡Ay, cómasela!’, o sea, viene con hambre, y entonces se la comió sin papas, porque ya era demasiado pecar. Y ya hoy nos levantamos muy temprano y la fui a dejar a Escazú, porque ya empezaba a trabajar a las 8 a.m., tenía que estar con la organización para hacer las fotos oficiales.

Yo aquí le tenía un arreglo de flores, porque obviamente ahí no me dejaban llevar nada, y entonces, cuando llegamos, le di su arreglo.

LEA MÁS: Mahyla Roth llegó como favorita y salió como reina: limonense se corona Miss Universe Costa Rica 2025