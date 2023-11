La adicción al sexo, un mal que ha torturado a varias celebridades

Muchas estrellas internacionales han confesado ser adictas al sexo (Captura)

Recientemente, la cantante mexicana Yuri se volvió a tendencia a nivel global por reconocer que sufrió una adicción al sexo, enfermedad que ha envuelto en escándalos y problemas a muchas estrellas del mundo del entretenimiento.

Cantantes, actores y actrices de alto nivel han reconocido oscuras etapas de su vida por no poder controlar su ámbito sexual, muchos hasta necesitaron años de terapia para superarlo.

LEA MÁS: La cantante Yuri habló de su adicción al sexo y de las peligrosas consecuencias de salud que tuvo

Uno de los casos más sonados en Hollywood es el del actor estadounidense Charlie Sheen, protagonista de la serie “Dos hombres y medio”, es una de las estrellas más perjudicadas por esta adicción, en diversas entrevistas contó que solo en un año llegó a gastar casi un millón y medio de dólares en prostitutas y las consecuencias los llevaron hasta el virus del VIH.

“Estoy aquí para admitir que soy VIH positivo. Desde hoy me libero de esta cárcel. Tengo la responsabilidad de mejorar y ayudar a mucha gente con este anuncio. Son tres letras difíciles de asumir, es un punto de quiebre en la vida de uno”, contó en el programa Today Show en el 2015.

Otro actor que ha confesado tener esta enfermedad fue Robert Downey Jr, el protagonista de Iron Man, reconoció a medios estadounidenses que fue un masturbador compulsivo.

“Estuve obsesionado con el sexo, especialmente con la masturbación, no tengo por qué esconderlo, no fui ni seré el único. Muchos hombres tienen una fijación con el sexo, aun así, ya no lo hago, ya no es un factor que me motive. Ahora soy un hombre casado y mi matrimonio es una cosa sagrada para mí”, contó en un documental.

Otros artistas como actor australiano Hugh Jackman, el cantante Ozzy Osbourne y el actor de telenovelas Jeancarlos Canela han afirmado ser parte de esa lista.

El cantante cubano contó en un programa de El Gordo y La Flaca que tenía un serio problema con el sexo y aunque no había sido diagnosticado, se consideraba adicto porque le encantaba.

“No podría decir cuál es mi parte física favorita de las mujeres, es que de repente digo ‘esa parte me encanta’, pero veo otra y digo que es otra parte. En la intimidad soy una persona caliente, caliente, hirviendo. Soy muy apasionado y me fascina la intimidad, me encanta el sexo, soy una persona, muy, muy sexual”, explicó.

El actor Robert Downey Jr asegura que fue adicto al sexo en la década de los 80ś.

La adición no es cosa de género

Aunque los hombres han sido más que las mujeres con esta adición dentro de la industria del espectáculo, ellas no se quedan atrás y el mejor ejemplo son las famosas Britney Spears y Lindsay Lohan.

Un exguardaespaldas de la cantante no tuvo problema en contar en su libro bibliográfico que cuando estuvo con ella, en su etapa de descontrol, escándalos, alcohol y drogas, también fue adicta al sexo.

Según su exjefe de seguridad, él la vio con mujeres, hombres, tríos y hasta orgías.

“Tenía un apetito sexual enorme y en sus giras se atiborraba de alcohol y drogas para sumergirse en bañeras de hidromasaje y camas redondas donde hacía de todo, sexo con mujeres, tríos, orgías”, dice el libro.

La versión del guardaespaldas coincide con lo que la princesa del pop contó en su documental “I am Britney Jean”, donde explicó que para dejar los excesos decidió estar meses sin sexo, pero no duró mucho tiempo, por lo que tomó la medida de que cuando iba de gira sus bailarines no podían tomar alcohol.

La estrella de Hollywood Lindsay Lohan tuvo una juventud llena de escándalos, arrestos, drogas y adicciones.

Tras saltar a la fama y ser una de las actrices mejor pagadas y más cotizadas de Hollywood, la protagonista de “Juego de gemelas” perdió su norte y vivió una etapa oscura donde tuvo que internarse en centros de rehabilitación.

Uno de sus exnovios, Riley Giles, en el 2007 la calificó de ninfómana y salvaje, esto según el destacado medio TZM.

“Definitivamente, Lindsay es ninfómana. Es una salvaje en la cama, teníamos sexo varias veces al día, y por la noche quería más. Era insaciable y con todos los chicos le ocurría lo mismo”, mencionó en su momento.

A pesar de eso, la actriz nunca se ha referido al tema y en la actualidad brilla de la mano de Netflix y su familia intentando dejar el pasado atrás, al igual que Yuri que reconoció su problema orgullosa de haber cambiado su estilo de vida.