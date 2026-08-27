La declararon la mujer más hermosa de su país, pero después le dijeron que era fue un error y le quitaron la corona

Tatenda Rameau fue confirmada como la verdadera ganadora de Miss Universe Haití después de revisarse los resultados. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Una candidata pasó de celebrar con la corona sobre su cabeza a enterarse de que en realidad no había ganado, esto se dio en Miss Universe Haití 2026, después de anunciar por error a Angélique François como vencedora y tener que retirarle posteriormente el título.

La confusión ocurrió durante la final celebrada el domingo 23 de agosto en el Little Haiti Cultural Complex, en Miami.

François fue anunciada ante el público como la nueva reina y recibió la corona. Sin embargo, los resultados oficiales del jurado establecían que la verdadera ganadora era Tatenda Josephina Rameau, representante de Les Cayes.

François, por su parte, realmente había terminado como primera finalista.

La propia organización tuvo que salir posteriormente a explicar qué había sucedido y reconoció que se trató de una equivocación durante el anuncio de las posiciones.

Según el comunicado, ocurrió un “error humano durante el anuncio de los resultados finales”, provocando que se coronara a la concursante equivocada.

Tras detectar lo ocurrido, los responsables revisaron nuevamente los resultados antes de confirmar oficialmente que Tatenda Rameau era Miss Universe Haití 2026.

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La organización ofreció disculpas a las candidatas, familiares, seguidores y público, además de asumir la responsabilidad por lo sucedido.

El cambio significó que François pasó en cuestión de horas de ser presentada públicamente como la representante haitiana rumbo al Miss Universe a ocupar oficialmente el puesto de primera finalista.

La organización también pidió que la equivocación no fuera utilizada para desacreditar a ninguna de las participantes, pues François no tuvo responsabilidad alguna en que su nombre fuera anunciado incorrectamente.

Una vez aclarado el resultado, será Tatenda Rameau quien represente a Haití en la edición 75 de Miss Universe, cuya final está programada para el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.