Tras dolorosa separación, JP Olivato encontró una “luz al final del túnel”

JP será uno de los Participantes de la tercera temporada de Mira quién baila (MQB) de Teletica. (redes)

JP Olivato pasó de enfrentar uno de los momentos personales más complicados de su vida a recibir una oportunidad que llevaba años esperando.

Tras su separación de la modelo Eli Vásquez, madre de su hijo, ocurrida hace algunos meses, el brasileño asegura que atravesó ansiedad, ataques de pánico y episodios de depresión, antes de encontrar en Mira quién baila lo que define como una “luz al final del túnel”.

El instructor de baile, recordado por muchos por haber formado parte del equipo azul de Combate, habló sobre una faceta que pocas veces muestra detrás de la energía y alegría con las que suele presentarse ante el público.

“Esta oportunidad viene después de un tiempo de una separación, donde tuve tiempos difíciles, tuve por primera vez ansiedad, a veces me daban ataques de pánico, un poquito de depresión, donde me costó muchísimo volver a levantarme y estar bien sicológicamente”, nos contó.

Fue después de atravesar tan duro momento que recibió la llamada para regresar a una competencia televisiva.

“Ya pasada esa época un poco oscura, llega esa oportunidad de Mira quién baila. Es completamente eso, exactamente es como ver la luz al final del túnel”, respondió.

Si hay alguien que hace especialmente significativo este regreso es su hijo, fruto de su relación con Vásquez.

JP considera que la oportunidad llegó cuando el pequeño ya tiene edad suficiente para comprender lo que hace su papá, verlo competir e involucrarse emocionalmente en la experiencia.

“Sería para mí muy lindo ver a mi hijo viéndome en una competencia, apoyándome, gritando: ‘Vamos, papá, tú puedes, estoy contigo’”, expresó.

Espera tenerlo presente durante las galas y reconoce que será su principal motivación cuando llegue el momento de enfrentarse a la pista.

“Mi hijo es mi gran motor. Para esta competencia mi hijo es mi enorme motor. Yo creo que llegó un momento donde esto es para impulsarme a ser una persona que cree más en mí, que puedo darlo todo en la pista, no solo para mí, también para mi hijo y para el público que me apoya”, expresó.

La oportunidad que había esperado durante años

JP Olivato está a punto de cumplir 48 años y afrontará el desafío de aprender estilos y coreografías muy diferentes a los que acostumbra bailar. (Cortesía)

La posibilidad de participar en una competencia de baile no apareció de repente, ya había sido considerado años atrás, cuando la producción manejaba otro formato, pero aquella oportunidad finalmente no se concretó.

“Me pusieron ahí como en una lista, pero no se dio. Entonces ahí dije: ‘Bueno, pues ya, creo que ese no era el momento’”, recordó

Durante mucho tiempo llegó a preguntarse si volvería a tener una oportunidad de este tamaño en televisión.

“Yo a veces me quedaba pensando: ‘¿Será que en algún momento me van a llamar o será que no?’”, recordó.

Este año volvieron a tocar su puerta y aceptó el reto inmediatamente.

Aunque JP lleva años bailando y dando clases alrededor del país, reconoce que estará entrando en un terreno distinto. Su experiencia está principalmente ligada al cardio dance, ritmos brasileños, reguetón, salsa y merengue, mientras que ahora deberá ejecutar coreografías profesionales, bailar en pareja y aprender estilos que desconoce.

“Nunca he bailado con pareja. Eso de llevar a la bailarina, que normalmente es el hombre el que lleva, para mí es nuevo”, explicó.

Incluso tendrá que enfrentarse a ritmos como el pasodoble y el swing criollo.

“Voy a pasar de ser un instructor de cardio dance a ser un alumno de la bailarina que me va a tocar”, reconoció.

Su experiencia bailando le ha puesto el cartel de favorito para algunos tras la confirmación de los participantes, pero él más bien piensa que está en desventaja.

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“No me creo favorito, para nada”.

Cree que varios de sus compañeros tienen comunidades muy grandes que los siguen y que, al final, el respaldo del público será determinante. Por eso su intención es ganarse a quienes quizás nunca lo vieron durante su época en Combate.

“Quiero que la gente vea y diga: ‘Guau, qué bonito baila, qué show, qué energía’. Eso es lo que quiero que la gente vea”, manifestó.

A punto de cumplir 48 años y muchos años después de aquella etapa en el equipo azul de Combate, JP volverá a competir frente a las cámaras, esta vez lejos de su zona de confort, pero motivado tras superar una de las etapas más duras de su vida.

JP Olivato, bailarín brasileño y exmiembro de Combate (redes/Instagram)