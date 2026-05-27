La divertida reacción de Maribel Guardia cuando un fan le pidió que “saludara” a Joan Sebastian

En medio de una complicada semana personal, Maribel Guardia decidió distraerse compartiendo un divertido live junto a su gran amiga Victoria Ruffo para celebrar sus cumpleaños, pero un inesperado comentario terminó robándose toda la atención.

Mientras ambas artistas leían mensajes enviados por sus seguidores, uno de ellos escribió: “Saluda a Joan Sebastian”.

“¿Cómo saludo?”

Maribel Guardia y Victoria Ruffo.

La reacción de la exreina de belleza costarricense fue inmediata y tomó por sorpresa a muchos de los seguidores conectados.

“¿Cómo un saludo? Bendiciones al cielo será, jaja”, respondió entre risas.

Acto seguido, la cantante le dio un beso a su mano e hizo el gesto hacia el cielo.

Al parecer la persona que mandó el mensaje se quedó en el 2015, porque el cantante de “Tatuajes” falleció en ese año.

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Aunque la relación sentimental con la tica ya había terminado, de su amor nació Julián Figueroa, quien los unió siempre.

Cantaron, bromearon y hasta hablaron de Costa Rica

Joan Sebastian estuvo casado con Maribel Guardia. (Captura de video/Captura de video)

Durante la transmisión en vivo, Guardia y Ruffo pasaron gran parte del tiempo bromeando, cantando y conversando con sus seguidores.

Incluso hablaron sobre Limón, sobre Costa Rica y hasta hicieron planes para irse de viaje juntas.

Muchos seguidores destacaron que el live mostró una faceta relajada y divertida de Maribel, especialmente luego de los difíciles días que ha enfrentado por toda la polémica relacionada con la tutela de su nieto.

Sin embargo, durante la transmisión la artista evitó referirse a los comentarios relacionados con ese tema y prefirió enfocarse únicamente en compartir con sus fanáticos y disfrutar junto a Victoria Ruffo con quien brindó en más de una ocasión.