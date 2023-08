La dura historia de la mamá de Lussania Víquez

Lussania Víquez compartió la dura historia de su madre (Tomada de Facebook)

La presentadora de Infirme 11: Las Historias, Lussania Víquez, compartió la dura historia de su madre para honrarla en su día.

La querida comunicadora quiso contarle a sus seguidores como su madre, Luz Alfaro, renunció a todo para dedicarse en cuerpo y alma a ser la mejor madre posible, a pesar de haber perdido a su marido siendo muy joven.

“Esta mujer que ustedes ven aquí, es mi heroína de carne y hueso,es la mujer que más amo, respeto y admiro en esta tierra. Quedó viuda a los 37 años y se dedicó a ser madre en cuerpo y alma, su corazón está lleno de amor y de bondad para todos”, escribió en su perfil de Facebook.

LEA MÁS: Lussania Víquez nos presentó a sus mellizos

Víquez agregó que su madre la educó tan bien que no sabe lo que es sufrir una agresión por parte de ella, pero que sí se dio a respetar y le impuso límites.

“Nunca me pegó, ni siquiera me levantó la voz, aprendí a respetarla con solo un gesto o una palabra. Ella me recuerda siempre que puedo volar, aunque a veces yo misma lo dude... Por eso quiero honrarla, cuidarla y amarla los días que Dios me preste de vida”.

Para concluir le deseó un feliz día a su heroína y le expresó todo su amor.

No cabe duda de que este 15 de agosto es uno de los días más especiales de la también actriz, pues es su primer año como madre, tras el nacimiento de sus amados Antonella y Alessandro.