La película de Michael Jackson omite su mayor polémica y eso desata grandes críticas

El estreno mundial de la película sobre Michael Jackson ha generado conversación global no solo por su música y legado, sino por una ausencia clave: el filme no aborda las acusaciones de abuso sexual que marcaron la etapa más controversial de la vida del artista.

Una omisión que no pasó desapercibida

La película 'Michael', basada en la vida de Michael Jackson, recibe críticas mixtas y apenas 40% en Rotten Tomatoes, pese a destacar la actuación de Jaafar Jackson. (FRANCIS SYLVAIN/AFP)

La producción, que llegó a los cines este fin de semana, retrata el ascenso del Rey del Pop desde su infancia hasta su éxito en los años 80. Sin embargo, la historia se detiene antes de los años 90, periodo en el que surgieron las primeras denuncias.

Esta decisión ha sido interpretada por críticos como una forma de evitar uno de los temas más sensibles en la vida del cantante, dejando una narrativa centrada en su talento y trayectoria artística.

El motivo detrás de la ausencia

Según la revista Rolling Stone la omisión no fue casual. El guion original sí incluía las acusaciones, especialmente el caso de Jordan Chandler en 1993, pero tuvo que ser eliminado por razones legales.

En 1993 Jordan, un niño de 13 años, presentó las primeras acusaciones públicas de abuso sexual infantil contra el artista, lo que desató una investigación criminal y un escándalo mediático global.

Según informes de medios internacionales, Jackson entabló amistad con Jordan tras conocer a su familia en un negocio de alquiler de vehículos. El padre de Jordan, Evan Chandler, inicialmente apoyó la relación, pero luego acusó al cantante de conducta inapropiada después de que Jordan le confesara presuntos abusos a un psiquiatra.

Jackson llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia del menor en 1994 por aproximadamente 20 millones de dólares, lo que incluía cláusulas que impedían representar o dramatizar esos hechos en producciones audiovisuales.

Esto obligó a los realizadores a rehacer parte importante de la película, eliminando escenas completas que abordaban la investigación policial y los señalamientos.

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Las acusaciones de abuso sexual han sido uno de los capítulos más polémicos en la vida de Michael Jackson. Además del caso de 1993, el artista enfrentó un juicio en 2005 por denuncias similares, del cual fue declarado no culpable.

Años después de su muerte, nuevas demandas civiles fueron presentadas, manteniendo vigente el debate sobre su vida personal y su legado.

Michael Jackson

Sin embargo, ninguno de estos episodios aparece en la película, que opta por cerrar su historia en 1988, durante la gira Bad, varios años antes de que surgieran estas controversias.

Críticas y debate tras el estreno

La decisión de omitir estos hechos ha generado críticas en la industria y entre el público. Algunos consideran que el filme ofrece una visión incompleta del artista, mientras otros defienden que se centra en su faceta musical.

Incluso desde la crítica especializada se ha señalado que la película evita “las zonas más oscuras” de su historia, enfocándose en resaltar su talento y sufrimiento, sin profundizar en los aspectos más controvertidos.

Ante la polémica, surge la posibilidad de que una futura secuela aborde los años más complejos de la vida del cantante, incluyendo los procesos judiciales, las acusaciones, la depresión que vivía y por supuesto su impactante muerte.

Por ahora, el filme deja abierta esa puerta, mientras continúa generando debate sobre hasta qué punto una biografía puede omitir los episodios más difíciles de un personaje.

La película biográfica “Michael”, fue producida por Lionsgate, se estrenó oficialmente en cines el 24 de abril de 2026. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino real del cantante), narra la trayectoria del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta sus últimos días antes de la gira This Is It.

Aunque la actuación de Jaafar ha sido alabada unánimemente por su mimetismo, la narrativa ha sido criticada por algunos sectores que la califican de “edulcorada” al ser respaldada directamente por el Patrimonio de Jackson.

Con el estreno de la película, el debate se reaviva: ¿es posible contar la historia del Rey del Pop sin incluir su mayor polémica?