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¿Quién es Jaafar Jackson? El sobrino que le da vida a Michael Jackson en su película

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, fue el elegido para interpretar al Rey del Pop en la esperada película

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Por Hillary Chinchilla Marín

El nombre de Jaafar Jackson ha tomado fuerza a nivel internacional tras su estreno como actor en la película biográfica “Michael”,donde le da vida a Michael Jackson,su tio.

Un heredero del legado Jackson

Jaafar Jackson interpretará a Michael Jackson en la película “Michael”.

Jaafar Jeremiah Jackson nació el 25 de julio de 1996 en Los Ángeles y es hijo de Jermaine Jackson, integrante de la legendaria familia Jackson, y de Alejandra Martínez, de origen colombiano.

Desde pequeño estuvo rodeado de música y espectáculo, lo que marcó su camino. Comenzó a cantar y bailar a los 12 años, siguiendo la influencia directa de su familia.

Además de la música, también tuvo otros intereses. Durante su juventud, incluso aspiró a convertirse en jugador profesional de golf, antes de enfocarse de lleno en el arte.

Su camino en la música y el salto al cine

Antes de llegar a Hollywood, Jaafar ya había dado pasos en la industria musical. En 2019 lanzó su primer sencillo, “Got Me Singing”, mostrando su estilo como cantante.

También participó en proyectos relacionados con su familia, consolidando su presencia como artista y ganando seguidores por su talento como bailarín y cantante.

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El gran salto llegó tras un proceso de casting que se extendió por dos años, donde fue elegido para interpretar a su propio tío en la película “Michael”.

Su elección no solo fue respaldada por la producción, sino también por la familia Jackson. Katherine Jackson, madre del artista, aseguró que Jaafar “encarna” a su hijo.

La cinta, dirigida por Antoine Fuqua, aborda el ascenso del Rey del Pop y se estrena este mes en el país.

Así, Jaafar Jackson no solo carga con un apellido histórico, sino que ahora tiene la responsabilidad de llevar a la pantalla el legado de una de las figuras más grandes de la música.

Michael Jackson Biopic
(Universal Pictures/Universal Pictures)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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