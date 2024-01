La tristeza inunda a la familia de Gaby Jiménez en el inicio de este 2024

Gabriela Jiménez

La periodista y presentadora de televisión, Gabriela Jiménez, y su familia pasan por un duro momento por la perdida de un ser querido.

La propia Gaby confirmó por medio de sus redes sociales que una vez más pasa por la dolorosa situación de despedirse de un ser amado, en ese caso uno de sus tíos.

Fue en sus historías de Instagram que compartió la noticia con sus seguidores y se despidió de su tío, a quien le hizo un encargo.

“Vuela alto tío Ñeco, Dios lo reciba en su santa gloria, gracias por tantas alegrías y momentos vividos y dele un abrazo a abuelita y abuelito de mi parte”, escribió junto con un lazo blanco sobre un fondo negro.

Esta triste noticia a Gaby la tomó poco después de que llegara al país, ya que durante la medianoche de este viernes viajó a Costa Rica tras estar unos días disfrutando de las bellezas de Colombia.

La presentadora de 7 estrellas siempre ha reconocido que su familia es lo más importante que tiene en su vida, su pilar, y le ha tocado despedirse más de una vez.

Hace pocos meses sufrió el golpe de la muerte de una tía, esto en junio del 2023, antes había perdido a tres de sus abuelitos.

En su paso por Dancing With the Stars, Gaby le dedicó su baile del año memorable al día que murió su abuelito, ya que era uno de los grandes amores de su vida y su muerte le dejó una marca y un dolor imborrables. Aunque ella no ha superado los fallecimientos de sus dos abuelitos, ha aprendido a vivir con ello.