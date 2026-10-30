Laura Bozzo sigue hospitalizada y se revela cómo se encuentra tras los rumores sobre su muerte

Dan buenas noticias sobre la salud de Laura Bozzo tras rumores sobre su muerte.

La presentadora peruana Laura Bozzo continúa hospitalizada en Acapulco, México, pero su estado de salud es estable y muestra señales de mejoría, según la revista People en Español.

La información se conoce luego de que circularon rumores sobre la supuesta muerte de la conductora, noticia que fue desmentida. Aunque se aclaró que Bozzo seguía con vida, también se confirmó que permanecía internada en un centro médico.

De acuerdo con la fuente consultada por la revista, la presentadora “está estable” y los médicos mantienen una perspectiva optimista sobre su evolución.

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Laura Bozzo ha enfrentado complicaciones de salud

La conductora fue ingresada hace varias semanas en un hospital de Acapulco, luego de sufrir una perforación de una úlcera que le provocó una infección.

Posteriormente, sus pulmones también se vieron afectados, situación que complicó su estado de salud y requirió que continuara bajo supervisión médica.

Sin embargo, ha logrado superar las complicaciones que se han presentado hasta el momento y, actualmente, muestra signos de recuperación.

Por ahora, la presentadora sigue hospitalizada y no se ha informado cuándo podría recibir el alta médica.