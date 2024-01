Laura Ortega mostró el tratamiento al que se somete para verse como una reina en su boda

Laura Ortega y Fernán Faerrón. Instagram

Laura Ortega mostró que la boda con Fernan Faerron está cerca y es que, aunque dijo que no iba a dar detalle hasta que llegue el esperado día, ya contó el primero.

Hace unos días la modelo respondió una serie de preguntas y no quiso hablar sobre los preparativos de su boda con el defensor del Club Sport Herediano, pero parece que le ganó la emoción y ya dio una pista.

En su cuenta de Instagram les contó a sus casi 300 mil seguidores que, como toda novia, quiere verse más bella, elegante y radiante que nunca en su gran día, razón por la que ya empezó con algunos tratamientos.

“Hoy empecé el blanqueamiento (dental) para la boda”, escribió junto con unos emojis de corazón y felicidad.

Ortega también ha estado poniéndole mucho al gym, pero no ha mostrado mayor detalle, porque tiene la creencia que la mala vibra de algunas personas puede perjudicar el proceso.

“La gente no puede arruinar lo que no ve, o de lo que no tiene conocimiento, así que, de fijo, una vez que me case y que todo haya salido perfecto, voy a hacer un spam de la put... madre, pero antes de eso no voy a subir nada porque yo sé que la mayoría de la gente solo está esperando ver algo para criticarlo o no se alegran. O sea, obviamente, de fijo hay un porcentaje que sí se alegra, pero no es todo el mundo y hay que cuidar esas cosas”, comentó hace un par de semanas en sus historias de Instagram.

Los preparativos llegan en el mejor momento de la también cantante porque, según ella, después de su cambio de look y de la reducción de senos, se siente mejor que nunca.