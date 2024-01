Laura Ortega se le plantó a seguidor que la trato de “vagabunda”

Laura Ortega no le aguantó nada a seguidor que la trató de "vagabunda" (Instagram)

La modelo Laura Ortega hizo una dinámica en redes sociales para compartir con sus seguidores y terminó exponiendo a un hater que la intentó ofender.

Ortega tiene muchos seguidores en Instagram y por esa razón quiso compartir un poco más con ellos mediante una dinámica en la que respondió algunas preguntas, entre ellas una sobre su vida profesional, hecho que provocó que le dijeran “vagabunda”.

“Lau, cuéntanos un poco sobre tu vida profesional, ¿qué estudiaste y más o menos en qué trabajas?”, fue la pregunta que le hicieron en Instagram y que ella respondió con mucho gusto.

LEA MÁS: Mimi Ortíz se tiró duro a sí misma por cómo se veía en sus inicios como modelo

“Inicié Administración, no lo terminé, inicié Diseño de Modas, no terminé, inicié Publicidad y obviamente tampoco lo termine. Laboralmente hablando, ha sido toda una travesía, inicié como secretaría a los 19 años, no me gustaba, pero crecí mucho, luego de eso pasé a ventas y no lo disfrute tanto, luego de eso pasé a mercadeo, pero sentía que me hacía falta algo, tenía mucho tiempo libre”, explicó.

Esa búsqueda de algo más la llevó hasta recursos humanos, departamento del que se encarga en la empresa de su familia.

“El año pasado abrimos un nuevo departamento que es Recursos Humanos, sumamente importante, una responsabilidad gigante. Antes éramos muy pocos y no era necesario, pero hemos crecido bastante y nos dimos cuenta de que era momento de hacerlo, entonces ahorita estoy dirigiendo ese departamento, lo cual ha sido un reto difícil, pero me ha gustado demasiado, es algo en lo que me veo el resto de mi vida”, concluyó.

Esa explicación hizo que un seguidor le respondiera con un filazo que, en lugar de ofenderla, la hizo sentirse orgullosa.

“En otras palabras, una vagabunda que nació en cuna de oro”, le pusieron a lo que ella respondió “Exacto, Andrey y la queso”, haciendo referencia a la frase popular y que soporte.