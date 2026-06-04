Le caen con todo a famoso youtuber español RickyEdit por comentario sobre Costa Rica

El reconocido youtuber español RickyEdit quedó en medio de una fuerte polémica en redes sociales luego de responder con una frase que muchos usuarios interpretaron como una burla o ataque hacia Costa Rica.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Ricardo, acumula casi un millón de seguidores en la red social X y es una de las figuras más populares de la comunidad hispanohablante gracias a sus videos de entretenimiento, reacciones y comentarios sobre la actualidad de internet.

Todo comenzó por una discusión en redes

RickyEdit generó polémica tras responder a un usuario costarricense en redes sociales. (captura/Captura)

La controversia se inició cuando RickyEdit contó en su cuenta que había decidido cortar comunicación con un seguidor que, según él, se comportó de forma irrespetuosa durante una transmisión en vivo, cuando él solo intentó darle popularidad.

“Siempre aviso a mi audiencia de que sean majos y respetuosos con otros, pero este no se ha parado ni a saludar, le ha dado igual. Siento el susto chaval, solo quería echarte una mano, pero tu mentalidad te va a mantener estancado toda la vida.”

La publicación generó distintas reacciones y una de ellas fue de un tico que respondió que no le sorprendía que esa persona hubiera despreciado su ayuda, ya que, según su criterio, él habría hecho lo mismo, porque el creador de contenido terminaría enviándole encima a su comunidad de seguidores que para él, es tóxica y maleducada.

La respuesta no le cayó bien al español, quien decidió contestar con una frase breve, pero ofensiva: “Eres de Costa Rica”, dando a entender que su opinión no importaba por ser costarricense.

Muchas personas defendieron al país

La respuesta rápidamente se viralizó y provocó cientos de comentarios de usuarios que consideraron que la nacionalidad del internauta no tenía ninguna relación con la discusión.

Algunos incluso calificaron el comentario como ofensivo.

“Meterse con la nacionalidad de alguien ya es caer bajísimo”, escribió un usuario.

“¿Y eso qué tiene que ver? Uno de los países más bellos que he visitado”, comentó otro.

“Ricky, soy fan, pero esa respuesta es solo para hacerte el tonto”, publicó otro seguidor.

También aparecieron mensajes defendiendo aspectos positivos del país.

“No hay ejército, alta calidad de vida promedio, estabilidad democrática y de los lugares con mayor variedad de flora y fauna”.

“Top 4 de los países más felices del mundo”.

“Si te ofende, respóndele a él, no te metas con un país porque sí”.

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“Mae, ¿qué demonios tiene que ver eso con la respuesta del tipo? En España hay peores ejemplares, pero eso no significa que el país tenga la culpa”, señaló otro usuario.

RickyEdit aseguró que no dijo nada malo

Ante la ola de críticas, el youtuber español intentó aclarar la situación y aseguró que nunca dijo nada negativo sobre Costa Rica.

Según explicó, su comentario no tenía ninguna mala intención y simplemente mencionó la nacionalidad del usuario.

Sin embargo, la explicación no convenció a gran parte de quienes participaron en la discusión y continuaron señalando que el mensaje parecía utilizar el hecho de ser costarricense como un argumento despectivo dentro del intercambio.