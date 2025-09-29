Lewis Hamilton llora la muerte de su perro Roscoe: “Tomé la decisión más difícil de mi vida”

El perro de Lewis Hamilton estaba en coma.

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton está viviendo uno de los momentos más tristes de su vida.

Usted seguramente lo ha visto competir en las pistas más famosas del mundo, pero esta vez no fue noticia por un triunfo deportivo, sino por la partida de Roscoe, su querido bulldog inglés.

Hace unos días, el británico contó que su mascota estaba internada en una clínica veterinaria con neumonía y que incluso su corazón se había detenido durante el tratamiento, aunque los médicos lograron reanimarlo. Sin embargo, Roscoe quedó en coma y, tras cuatro días de lucha, Hamilton tuvo que enfrentarse a una decisión muy dolorosa.

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, escribió el siete veces campeón del mundo en su cuenta de Instagram.

El deportista, de 40 años, explicó que el perro murió el domingo 28 de setiembre en sus brazos y que siempre estará agradecido por el tiempo que compartieron: “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado. Siempre apreciaré los recuerdos que creamos juntos”.

Hamilton, quien años atrás también perdió a su otra perrita Coco, dijo sentirse identificado con todas las personas que han pasado por la pérdida de una mascota: “Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos ustedes que han vivido algo así”.

El piloto cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de los fanáticos que siempre mostraron cariño hacia Roscoe, convertido en un personaje muy querido en redes sociales y en el paddock de la Fórmula 1.