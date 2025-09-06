Lisbeth Valverde respondió sin rodeos a quienes le preguntan si se ha hecho cirugías estéticas

Lisbeth Valverde habló de las cirugías estéticas. (Instagram/Instagram)

Lisbeth Valverde decidió ponerles punto final a los chismes y aclaró, públicamente, si alguna vez se ha hecho cirugías estéticas, una pregunta que la persigue desde hace años.

Una de sus seguidoras aprovechó para preguntarle, por medio de Instagram, que dónde se había hecho la cirugía de nariz, por lo que la macha contestó:

“Mis amores, siempre me preguntan y, no tengo cirugías. Ni en la nariz, ni en ninguna parte, pero me da risa que siempre me preguntan”, contestó.

Lisbeth Valverde y su hermana Janeth Valverde. (Lisbeth Valverde/Lisbeth Valverde)

La reina de belleza explicó que en su familia todos tienen la nariz chiquitica y finita y así salió ella.

De hecho, también compartió una foto con su hermana, la periodista Janeth Valverde, y explicó que la nariz de ella es aún más pequeña.

Lisbeth Valverde respondió a una de las preguntas que más le hacen. (Lisbeth Valverde/Lisbeth Valverde)

Lis, como muchos le dicen de cariño, comentó que es herencia de sus papitos, pues ellos también tienen la nariz bien finita.