Lo que un muchacho llevó a Miss Universe Costa Rica emocionó hasta las lágrimas a Marisol Soto

Daniel sorprendió a Marisol Soto con una fotografía de 1995, cuando ganó el título internacional de Señora Mundo. (redes/Instagram)

Marisol Soto vivió uno de los momentos más emotivos de la noche durante la final de Miss Universe Costa Rica, luego de encontrarse con un admirador que la sorprendió con un recuerdo muy especial de una de las etapas más importantes de su vida.

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Marisol Soto estaba muy emocionada. (MSoto/captura)

La empresaria y exreina de belleza compartió en sus redes sociales que, mientras recorría la alfombra roja del certamen, se encontró con un joven llamado Daniel, que llevaba una fotografía suya de 1995, año en el que conquistó el título internacional de Señora Mundo.

Marisol Soto estaba muy emocionada.

El detalle tomó completamente por sorpresa a Soto, quien no pudo ocultar la emoción al ver la imagen.

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“Daniel, estas cosas a uno le roban el corazón”, expresó la macha en un video que publicó en Instagram.

Según contó el joven, escogió precisamente esa fotografía porque la consideraba muy especial y quería aprovechar la oportunidad para que ella se la firmara.

Al observar la imagen, Marisol viajó por un momento al pasado y recordó aquella etapa que marcó su carrera.

“Dicen que en esta foto me parezco a mi hija”, comentó mientras admiraba la fotografía.

La emoción fue tanta que incluso confesó que estaba a punto de llorar.

“Me tiembla todo de la emoción”, dijo visiblemente conmovida.

La exmiss no dudó en firmar la fotografía y dedicarle unas palabras a Daniel. Además, le escribió un mensaje lleno de cariño y buenos deseos.

La exreina de belleza también conversó con La Teja y confesó que este tipo de muestras de cariño tienen un significado muy especial para ella.

“Es muy lindo que los años pasen y que la gente todavía lo tenga a uno presente. Eso vale más que cualquier título”, afirmó.

Marisol aseguró que los reconocimientos y las coronas forman parte de una etapa importante de su vida, pero considera que el verdadero legado está en el cariño de las personas.

“Las coronas son temporales, pero cuando las personas conectan con la esencia, eso trasciende generaciones y etapas”, agregó.

En una noche llena de glamour, vestidos espectaculares y emociones por la elección de la nueva representante de Costa Rica, fue una fotografía de hace tres décadas la que terminó robándose el corazón de Marisol Soto.